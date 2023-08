Foto de Mateus Rodrigues faz parte da exposição que ficará em cartaz no Galpão Flor do Campo Mateus Rodrigues/divulgação

O Coletivo Errante abre nesta terça-feira (1º de agosto), às 19h, no Galpão Flor do Campo (Rua Coronel Otávio Diniz, 449 – Santa Efigênia), a exposição “BH cinematográfica”, com obras de 16 fotógrafos que se inspiraram na sétima arte para capturar imagens de Belo Horizonte com suas ruas e sua gente.