677

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O encontro de Mercúrio e Vênus no seu signo (solar ou ascendente) está lhe pedindo um resgate de um senso de amor próprio e valorização de si mesmo. Busque refletir e ponderar bem quais são seus reais valores na vida. Terá necessidade de expressar mais afetividade, mas busque isso primeiro dentro de si mesmo antes de buscar do lado de fora.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Repensando valores

Mercúrio e Vênus retrógrada se encontram conjuntos no signo de Leão. O dia de hoje nos traz capacidade de entender e raciocinar melhor sobre as questões de valores e relacionamentos. Bom momento para se repensar as parcerias, ponderar sobre as possibilidades de parcerias, assim como integrar mais nosso senso de valor próprio. Não é o momento mais adequado para discussões ou resoluções definitivas, mas de processar estes temas.

Horóscopo do dia (27/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta