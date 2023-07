677

Horóscopo do dia (26/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Reavaliando compromissos

A quadratura entre Quíron em Áries e Juno em Câncer traz à tona desafios ligados ao senso de compromisso, em especial no âmbito do familiar/casamento versus pessoal. Reconhecer feridas ligadas à individualidade não expressa em prol de outras pessoas pode ser curativo. Também entender o quanto nos colocamos em segundo plano ou nas sombras, mas sem fidelidade a nós próprios. A Lua em Escorpião nos motiva nas transformações emocionais profundas para libertação.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede que reavalie seus compromissos de vida pessoal e o quanto se pauta nas questões familiares e/ou subjetivas. Pode ter de reconhecer que anulou parte de si mesmo no processo e curar estas feridas. Há uma reciclagem emocional pela posição lunar lhe mostrando que existem pontos desafiadores em questões familiares ou passadas, mas que deve superar. Busque a si mesmo e se priorize para lidar melhor no emocional.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe pede que questione a si mesmo, em especial na sua fidelidade a certas linhas de pensamento e raciocínio. Questões subconscientes e emocionais feridas lhe pedem cura. Aprenda a não se agarrar teimosamente a ideias, mas busque adaptabilidade e transcendência. A posição lunar mostra que também muitas questões ligadas ao amor romântico precisam ser transformadas neste processo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe pede que reavalie um senso de dureza e rigidez em defender valores pessoais e posses. Você é lembrado que não é uma ilha e que deve partilhar com os semelhantes. Também é desafiado na rigidez de valores familiares e pessoais. Busque abrir a mente para novas possibilidades e visões. A posição lunar lhe pede transformação de sua relação com o mundo material.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe pede uma reavaliação de si mesmo e sua atuação. Questões ligadas à carreira, autoridade e independência podem ser o ponto de questionamento para o quanto você deve ser fiel a si mesmo e buscar depender mais de si mesmo e menos do outro. A posição lunar lhe aumenta muito a confiança em si mesmo e coragem para mudar.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz necessidade de reavaliar algumas questões emocionais, em especial as mais subconscientes. Busque um olhar mais filosófico e otimista para lidar com dores emocionais. Deve sair da estagnação e/ou orgulho emocional, enxergando a vida sob um prisma mais amplo. A posição lunar lhe favorece as transformações emocionais e reavaliação de questões do passado, familiares e pessoais.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe pede reavaliação de fidelidades a amizades, grupos, causas e ideais, mas que podem não estar de acordo com sua verdade profunda ou o que se passa no campo emocional. Busque encarar suas emoções e entender onde se abandonou ou não se apoiou perante os outros. A posição lunar lhe pede mais autenticidade e honestidade emocional nas comunicações.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje traz questionamentos ligados à carreira, autoridade e relações. Em especial se tenha focado excessivamente em trabalho, pode ser um bom momento para se dedicar mais ao casamento, parcerias e vida social. Não permita que a rigidez lhe impeça de viver o amor e a alegria da troca. A posição lunar lhe traz necessidade de se nutrir mais de afeto e intensidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe pede que reavalie certos dogmas, crenças e sua fidelidade a visões de mundo ou planos futuros. Aqui você é chamado a ter senso crítico e praticidade para fazer esta reavaliação. Excessos emocionais pedem lapidação e autodomínio. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe coloca em contato com sua subjetividade e traz reciclagem das emoções.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz reavaliação de questões emocionais. Em especial no uso da energia sexual, bens conjuntos e aprofundamento emocional, busque ponderar se está sendo fiel a si mesmo, sua energia pessoal e consciência. Também deve buscar cura de seu lado alegre e espontâneo, saindo de padrões negativos. A posição lunar lhe traz grande transformação emocional, lhe pedindo sacrifício de belhos apegos e emoções negativas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe pede reavaliação de seu compromisso com o outro, casamento, parcerias e vida social. Você está mais em contato com suas emoções e agora pode entrar em contato com feridas ligadas à repressão da individualidade e pro dos outros. Se permita o mergulho interno para reavaliar e se curar. A posição lunar lhe traz necessidade de ventilar emoções e ter mais objetividade no campo emocional.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe pede reavaliação de compromissos no mundo material. O excesso de rigor ligado a rotinas, hábitos e/ou trabalho lhe pede um tanto mais de flexibilidade e questionamento. Também caso tenha se colocado em posições servis, mas em detrimento de sua expressão pessoal, deve buscar mudar o quadro. A posição lunar lhe traz necessidade de mudanças ligadas à carreira, obrigações e repressão da sensibilidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe pede reavaliação de sua expressão pessoal, criatividade e poder. Há necessidade de buscar algo mais sólido, palpável e prático. É importante viver a criatividade, mas também cuidar do mundo material, pagar contas e ter realismo. Estes últimos podem estar feridos e será preciso buscar esta autonomia material com coragem. A posição lunar lhe pede mudança de planos futuros e reciclagem de formas de enxergar a vida.

