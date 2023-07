677

Horóscopo do dia (22/07): Confira a previsão de hoje para seu signo

Foco em Leão

O Sol entre no seu signo de regência natural, Leão. Este período de 30 dias nos traz grande criatividade, uma visão única de nós mesmos e grande potencial para conexão coma própria essência e propósito na vida. Vênus entra em retrogradação em Leão, nos trazendo um período em que se deve reavaliar a vida financeira e amorosa, buscando recuperar o senso de criatividade e valor pessoal. Mercúrio e Lilith se encontram também em Leão, nos fazendo enxergar frustrações na falta de segurança em si mesmo, na criatividade, poder pessoal e nos pedindo uma mudança de mentalidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O Sol entra em seu setor de poder criativo e pessoal, lhe trazendo necessidade de ser o centro de sua vida, usar de expressões criativas e estabelecer seu espaço. Vênus retrógrada lhe pede uma reconexão para com seu real senso de valor, saber valorizar o que te faz feliz e uma reavaliação de romances. Mercúrio com Lilith lhe relembram que pode ter deixado de expressar a si mesmo e deve comunicar o que é verdadeiro e alinhado à sua essência.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O Sol entra em seu setor pessoal, emocional e familiar, lhe pedindo que tenha mais consciência de suas emoções e vivências passadas. Necessidade de se ter individualidade dentro do meio familiar. Vênus, sua regente, fica retrógrada aqui e lhe pede reavaliação de relações e finanças familiares e pessoais. Mercúrio e Lilith podem lhe impelir a comunicar o que foi reprimido neste setor, mas isto deve ser feito com muita consciência e ponderação.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O Sol entra em seu setor da mente e comunicação, lhe facilitando a expressão e comunicação verdadeira e honesta. Estará brilhando no seu natural uso do intelecto. Vênus retrógrada aqui, porém, lhe pede reavaliação do valor da comunicação, devendo repensar o que vale à pena. Mercúrio, seu regente, se encontra com Lilith, podendo lhe fazer comunicar questões reprimidas, mas lembre-se de se pautar em sua consciência para fazer isso bem.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O Sol entra em seu setor de valor pessoal e finanças. Este período lhe é propício para prosperar e se apropriar do que é seu e se valorizar. Vênus retrógrada neste setor, todavia, lhe pede uma séria reavaliação de sua vida financeira, devendo evitar gastos impulsivos e fúteis. Mercúrio com Lilith lhe colocam em contato com repressões de autovalorização para que você se paute em seu valor essencial e se cure.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Feliz Aniversário! O Sol, seu regente, volta a posição de seu nascimento e lhe traz um novo ciclo de muito brilho e consciência de si mesmo, sua criatividade e poder pessoal. Vênus retrógrada no seu signo lhe pede que resgate seu senso de valor próprio, sua vaidade e amor próprio. Mercúrio com Lilith lhe impele a escutar a si mesmo naquilo que foi ignorado, já que neste ciclo deve ser mais autentico e verdadeiro para consigo mesmo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O Sol entra em seu setor subconsciente, psíquico e espiritual. A um mês de seu aniversário, você deve reciclar certos conteúdos antigos de forma corajosa e consciente. Busque processos terapêuticos, espirituais e meditativos para se curar. Vênus retrógrada aqui lhe pede reavaliação de seus sonhos, valores e relações. Mercúrio com Lilith lhe mostram certas frustrações emocionais que devem ser integradas para que haja integração com seu todo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O Sol entra em seu setor coletivo, de amizades, grupos, causas e vida online. Estará bem mais consciente de sua participação nestes contextos e do poder da mobilização conjunta. Vênus, sua regente, está retrógrada aqui, lhe pedindo uma séria reavaliação de como troca com os semelhantes e como vive amizades. Mercúrio com Lilith lhe colocam em contato com frustrações comunicativas deste setor e lhe pedem maior autenticidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O Sol entra em seu setor de carreira, imagem pública, autoridade e status. Este período lhe faz brilhar para o mundo e cuidar de sua vida tomando as rédeas dela com criatividade e poder. Vênus retrógrada vem lhe pedir reavaliação desta imagem profissional e do quanto valoriza seus serviços. Mercúrio com Lilith lhe trazem intenso foco na forma como comunica seu trabalho e nas frustrações, que devem servir como fator motivacional de mudança.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O Sol entra em seu setor expansivo. Estará brilhando em sua natural capacidade de crescer, expandir, ter fé,viajar, estudar e ampliar seus horizontes. Busque ampliar horizontes e ter senso de aventura. Vênus retrógrada aqui lhe traz uma reavaliação de objetivos futuros, relações e valores superiores. Mercúrio com Lilith lhe mostram frustrações nestes planos e objetivos, lhe lembrando de ser flexível e adaptável com o que a vida lhe traz.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O Sol entra em seu setor emocional profundo. Este período lhe traz consciência de suas emoções, sexualidade, trocas e transformações. Busque sanear e clarear seu mundo interno. Vênus retrógrada aqui pede profunda reavaliação de bens conjuntos e da troca afetiva e sexual. Mercúrio com Liliht lhe colocam mais consciente das frustrações emocionais, mas que você deve integrar e processar de forma objetiva.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O Sol entra em seu setor das relações e parcerias. Estará neste período mais consciente do outro, casamento, contratos e vida social. Busque crescer junto do outro. Todavia, Vênus retrógrada aqui lhe pede séria reavaliação das parcerias e da forma como divide com o outro. Lilith com Mercúrio lhe pedem expressão do que foi reprimido nestes contextos, mas deve usar de sabedoria e discernimento para expressar isso bem.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O Sol entra em seu setor da vida material. Este período lhe traz brilho e consciência em seu trabalho, rotinas, tarefas e saúde. Busque fazer isso tudo com muita clareza. Vênus retrógrada aqui lhe pede reavaliação do seu valor profissional, serviços e relações de trabalho. Mercúrio com Lilith aqui lhe mostram frustrações ligadas ao mundo material, mas que devem ser curadas com muita consciência e senso de identidade.

