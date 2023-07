SIGA NO

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Novas ideias tem lhe mostrado que não pode ser dogmático ou severo com suas crenças. Permita essa consciência da flexibilidade, leveza e curiosidade transformar crenças velhas e limitantes. Escute as opiniões de outras pessoas, se permita trocar informações. Talvez suas crenças tenham te limitado no rumo da verdadeira expansão. Pensar mais localmente pode te auxiliar a criar novos objetivos mais amplos.

Consciência da transformação

O Sol em Câncer faz oposição a Plutão em Capricórnio. O dia de hoje traz especial consciência das estruturas velhas que precisam ser transformadas. A conexão com nossos sonhos, desejos e anseios pessoais fala alto, pedindo que o externo se modifique para abarcar melhor estas possibilidades. Resistências nas relações precisam ser confrontadas e situações resolvidas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta