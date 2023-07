Horóscopo do dia (12/07): Confira a previsão de hoje para Escorpião

677

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



A Lua Minguante lhe pede revisão no campo das parcerias, amor e vida social. O momento lhe permite enxergar melhor as questões emocionais ligadas ao outro e àquilo que precisa ser mudado nas relações. Tenha uma visão mais objetiva em relação às pessoas. Deixe ir emoções que atrapalham o fluir do relacionar. Também deixar ir relações que não agregam valor.

Lua Minguante em Touro

A Lua Minguante entra em Touro, nos pedindo mais calma, paciência e cuidado. Possibilidade regenerativa e curativa. A conjunção a Urano nos pede maior desapego de velhos valores. Não devemos ser obstinados, mas encarar as necessidades de mudanças com paz interior.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta