Anitta e Diplo fazem show de encerramento de desfile da Dolce & Gabbana

Anitta e Diplo se apresentam em Puglia, na Itália, nesta terça (11/7) (foto: Reprodução/Instagram)

Anitta e o DJ e produtor norte-americano Diplo serão atrações no encerramento de uma série de desfiles da grife Dolce & Gabbana que acontece em Puglia, na Itália, nesta terça (11/7).

No show, o primeiro da noite, ela deverá contar com quatro de suas bailarinas no palco e também arranhar músicas na língua local, como revelou ao jornal O Globo. Diplo será o responsável por dominar a pista logo na sequência.

Ambos já estão acostumados a trabalhar em parceria. Foi com ele que Anitta fez músicas como "Sua Cara" e a mais recente "Funk Rave". Porém, não há nada programado para que ambos cantem juntos.

Ao lado da brasileira estará seu novo affair, o ator italiano Simone Susinna, do filme "365 Dias" (Netflix).

Ela tem feito mais aparições públicas com ele e costuma compartilhar fotos e vídeos com o bonitão nas redes sociais em clima de romance.