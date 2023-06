Lisa Gomes desiste de ação criminal contra sertanejo Bruno por transfobia

Lisa Gomes, conhecida repórter da RedeTV!, decidiu retirar uma ação criminal contra o cantor sertanejo Bruno, parte da dupla Bruno e Marrone, que anteriormente havia sido acusado de proferir comentários transfóbicos contra ela. Ao invés disso, ela optou por mover uma ação civil em busca de compensação por danos morais.

De acordo com Gabriel Perline, colunista do portal IG, Lisa Gomes decidiu não participar das investigações abertas pelo Ministério Público que poderiam resultar na prisão do cantor Bruno. A jornalista instruiu seus advogados a focarem somente na ação civil, após se informar sobre a situação do inquérito policial aberto contra Bruno, que busca determinar a ocorrência de um possível crime de transfobia.