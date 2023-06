677

Horóscopo do dia (09/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Conciliando detalhe e amplidão

O sextil entre Mercúrio em Touro e Netuno em Peixes nos traz capacidade de enxergar as questões materiais e racionais sob um prisma mais amplo, espiritual, emocional e transcendente. Capacidade de conciliar o detalhe com uma visão panorâmica e geral.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente está ocupada agora com questões materiais, financeiras e de valor. O dia de hoje lhe propicia entender esta área a partir da amplidão de seu subconsciente e potencialidades. Seu forte magnetismo e fé lhe propiciam possibilidades e alternativas para ganhos e melhorias materiais. Escute sua sensibilidade e use de sua imaginação para fluir na prosperidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Mercúrio se encontra em seu signo (solar ou ascendente) e lhe faz mais consciente de si mesmo. Todavia, deve estar aberto a se enxergar mais amplo, como cidadão do mundo e agente de transformação. Escute mais o que lhe dizem os amigos, grupos, contextos sociais e ideias inovadoras. Entenda seu papel no coletivo e use disto para resignificar a si mesmo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, recebe aspecto harmônico de Netuno. Sua mente sonda seu subconsciente e isto se conecta ao seu senso de propósito e destino no mundo. Fluir no trabalho, carreira e no uso da autoridade de maneira saudável será extremamente benéfico para sua saúde psíquica. Deixe sua sensibilidade te guiar nos caminhos do mundo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Há uma facilidade agora para vivenciar sua fé, posicionamento político, crenças e visões de mundo em mais harmonia com grupos, amigos e causas. Busque trazer toda sua visão e entusiasmo para as pessoas, falando mais sobre o que lhe motiva e no que acredita. Você pode inspirar muitos agora, trazendo mais luz para as mentes das pessoas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você tem se dedicado muito à carreira, uso da autoridade e construção de estruturas sólidas em sua vida. A vibração de agora faz isto se conectar com sua intensidade emocional e vontade profunda. Estará fluindo nos seus instintos e isto lhe facilita fazer escolhas e se expressar no campo profissional ou nos seus desígnios no mundo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, recebe aspecto harmônico de Netuno. Hoje você será capaz de sondar visões futuras, possibilidades de expansão, fé e intuição em conjunto com outras pessoas. Se permita escutar mais o que o outro tem a lhe dizer, sem tanto julgamento. O fluir nas relações lhe facilita enxergar possibilidades diversas e multiplicidade junto do outro.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O fluir de seu trabalho, rotina e tarefas lhe será importante para entender questões emocionais subjacentes e profundas. Busque estar no mundo, mas com a sensibilidade aberta e a serviço. Insights poderosos sobre saúde, trabalho e rotina serão mais prováveis e lhe auxiliarão a viver no mundo material, mas sob as luzes do sutil.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você tem sido motivado a interagir mais com as pessoas e no amor. Tudo isso fluirá muito bem agora, em especial se você permitir a expressão de sua essência sem julgamentos. Busque interagir com sua sensibilidade e fluidez emocional, levando alegria e espontaneidade aos outros. Interações leves, mas com relevância emocional.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A posição de Netuno tem lhe mobilizado suas emoções pessoais, desejos, lar e vida pessoal amplamente. Isto hoje se conecta ao seu trabalho, tarefas no mundo, saúde e andamento da vida material. Quanto mais usar da imaginação, fluir e usar o magnetismo, mais tende a ter trabalho rico, próspero e saúde fortalecida. Concilie seus sonhos com medidas práticas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Há uma facilidade hoje em deixar as ideias e a comunicação fluir de maneira mais espontânea, lúdica, divertida e focada em sua personalidade e essência. Sua mente tende ao espiritual, quadros abrangentes da vida, questões psíquicas, etc. Tudo isso lhe permite se expressar e se enxergar em detalhe. Mente aberta para expressão de sua diversidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente sonda questões familiares, emocionais e pessoais. O dia de hoje lhe facilita enxergar tais situações com mais generosidade, acolhimento e nutrição. Estará bem mais disposto a auxiliar os mais próximos, dando de si mesmo. Se permita fluir nos cuidados e amor prático, facilitando a nutrição de seus sonhos pessoais e partilhados com os mais íntimos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Netuno, seu regente, tem lhe potencializado muitíssimo em sua expressão natural. Isto hoje se reflete no seu campo mental e comunicativo de maneira facilitada. Estará comunicando bem seus insights, sensibilidade, espiritualidade, visão psíquica e energias. Busque falar com propriedade daquilo que sente e vivencia no plano sutil e pessoal.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com