Horóscopo do dia (01/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Fé nos talentos e potenciais

Júpiter e Nodo Norte fazem conjunção no signo de Touro. Os últimos dias (e hoje em especial, pelo aspecto exato) tem nos trazido necessidade de expandir nosso senso de valor próprio e de uma forma consciente. O céu de hoje nos motiva a buscar crescimento de valor, material, financeiro e colocar mais fé em nos mesmos e em nossos talentos e potenciais.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Você é chamado agora a ter um olhar mais grandioso sobre sua vida material e possibilidades financeiras. Ponha mais fé em seus talentos e no seu senso de valor próprio. Projete mais otimismo em sua vida material, sabendo que sua capacidade e força espiritual lhe propicia atrair o que há de melhor agora. Evite, todavia, gastos exagerados, mas mantenha a fé, já que está atraindo energia de prosperidade e abundância.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A conjunção de Júpiter e Nodo Norte no seu signo (solar ou ascendente) fazem deste um momento ímpar em sua vida, no qual você deve ter muita fé em si mesmo e no seu crescimento pessoal. Está mais otimista e deve acreditar na renovação e libertação pessoal. Busque ampliar seus horizontes e viver novas possibilidades firme em seu valor próprio.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Você é convidado agora a buscar o lado mais transcendente da vida, saindo de pequenas nuances, materialismos e detalhes para enxergar o lado mais amplo de tudo. Busca pelo valor do lado espiritual, por ter vivencias transcendentais e terapêuticas que te libertam e o fazem reconhecer seu valor e tudo o que foi negado ou vivido de forma inconsciente.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Seu caminho agora é o de buscar expansão e valor junto dos semelhantes. Está bem mais disposto a expandir as amizades, buscar vivencias relevantes em grupo e fazer coisas positivas e valorosas pelo bem estar de todos e do planeta. Também é um momento propício para se buscar novas ideias e tecnologias. Busca por se sentir mais atuante nas comunidades.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Seu caminho agora é o da expansão de sua carreira, autoridade, compromissos e visibilidade para o mundo. Está pondo mais fé em seus talentos e na forma como os utiliza para crescer e alcançar suas ambições. Momento de bons auspícios na carreira e nas possibilidades materiais. Uso da autoridade de forma justa e realista. Busque fluir e expandir no comando de sua vida.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Você é chamado agora a buscar toda forma de expansão em sua vida. Saia do olhar pequeno e enxergue o que é grande, focado no futuro e nas muitas possibilidades que lhe são oferecidas. Momento de grande fortalecimento da fé, saindo de medos e excessos mentais. Busque viagens, novas culturas, estudos, filosofias e formas valorosas e inovadoras de se viver.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Seu caminho agora é o de enxergar o que há de melhor e mais valoroso nas mudanças e transformações. Momento para depurar emoções e se libertar de muito conteúdo antigo. Processos terapêuticos podem ser muito benéficos. Também maior intensidade na vivencia afetiva e sexual, mas que deve ter valor e ser algo que transmita segurança e alegria.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Seu caminho agora é o de buscar expansão nas relações e parcerias. Novos amores podem surgir, ou então uma renovação na relação que já existe. Também maior disposição em estar presente e valorizar o convívio social, usando de diplomacia e acolhimento, mas se dando a devida liberdade. Estilo de vida mais ponderado, pragmático e reflexivo em alta.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Júpiter, seu regente, é potencializado pelo Nodo Norte em Touro. Sua vida material ganha impulso para crescimento e expansão. Em especial a disposição para servir, ser útil e trabalhar vem trazendo possibilidades de prosperidade. Excelente momento para se cuidar da saúde e praticar atividades físicas que tragam prazer e alegria. Expansão de trabalho e rotinas em alta.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Você é chamado agora a se colocar de maneira mais grandiosa no centro de sua vida. Busque expressar sua alegria, prazer e amor ao mundo. Romances podem aparecer de forma inesperada. Também anseios de ter hobbies e criações, especialmente sendo algo prático. Fertilidade em alta. Busca por viver o lúdico e deixar a criança interna se expressar.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Você é chamado agora a buscar novos horizontes e perspectivas em sua vida pessoal, emocional e familiar. Pode ser uma mudança de casa, sair da casa dos pais, mudar para o exterior, se libertar de emoções e bens antigos, reformar seu lar, etc. Seja como for, busque um tom de otimismo, prazer e alegria nestas mudanças, já que lhe levarão a novos patamares de realização pessoal. Liberte-se de determinações e valores antigos.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Júpiter, seu regente, é potencializado pelo Nodo Norte em Touro. Para você o campo mental em especial é afetado. Momento para se libertar de ideias antigas, buscar novas fontes, estudos, conversas e informações. Tenha mais fé na vida objetiva de forma valorosa. Viagens, estudos e comunicações estão favorecidos. Comunique mais sobre si mesmo e seus valores.

Horóscopo do dia (01/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com