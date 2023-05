Horóscopo do dia (26/05): Confira a previsão de hoje para Capricórnio

677

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Há um chamado para que você se expresse com liberdade, criatividade, irreverência e ousadia, mas sendo fiel a si mesmo. A posição de Vênus traz a possibilidade de busca por interações e parcerias que sejam mais verdadeiras e alinhadas com quem você realmente é. Sua atitude mais autentica vem facilitar contatos afetivos mais profundos e relevantes com o outro.

Inovando valores

O sextil entre Vênus em Câncer e Urano em Touro traz para o dia de hoje uma facilidade de inovar valores e relações, mas de forma harmônica. Busque o afeto e a segurança, mas também esteja aberto a mudar o que for preciso para melhorar o que já existe.

