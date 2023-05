Atriz Samantha Weinstein, de 'Carrie, A Estranha', morre aos 28 anos

677

A atriz faleceu no dia 14 de maio. (foto: Reprodução/Instagram)

Samantha Weinstein, atriz canadense conhecida por seus papéis no filme "Carrie - A Estranha" e na minissérie "Alias Grace", morreu no dia 14 de maio aos 28 anos de idade. A confirmação do óbito foi feita através do perfil oficial da artista no Instagram, mencionando que a causa da morte foi devido a complicações do câncer nos ovários, identificado em 2021.





A família da atriz compartilhou na postagem: 'Após dois anos e meio lutando contra o câncer, e uma vida inteira explorando o mundo, dando voz a diversos personagens animados, compondo músicas e vivenciando mais do que a maioria das pessoas experimentará, Samantha partiu para sua próxima jornada'. Confira:









Weinstein atuou no curta "Big Girl", na comédia "A Origem da Vida", no remake de "Carrie - A Estranha", na série "Alias Grace" e nas animações "D.N.Ace", "Vamos Luna!" e "Dino Ranch". A atriz deixa seu marido, Michael Knutson, com quem se casou em outubro de 2022, já nos últimos estágios do tratamento do câncer.