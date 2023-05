Rodolffo, ex-BBB, simula sexo em exercício na academia e diverte seguidores

677

Rodolffo compartilhou vídeo como uma brincadeira. (foto: Reprodução/Redes sociais)

Na terça-feira passada (24/5), Rodolffo, que faz dupla com Israel, divertiu seus fãs ao publicar um vídeo com teor sexual. Enquanto malhava na academia, o cantor sertanejo e ex-participante do BBB simulou uma relação sexual com o exercício e até fez gestos de 'tapas' no ar. 'Tem que treinar de tudo', brincou Rodolffo ao realizar a simulação do ato sexual durante o exercício físico. Confira:





Embora Rodolffo tenha compartilhado o vídeo como uma brincadeira, a verdade é que o exercício que ele praticou, a elevação pélvica, contribui significativamente para a performance sexual. Esse exercício fortalece a região lombar e os músculos do glúteo e quadril, ajudando na resistência para manter algumas posições sexuais que exigem força nas pernas, como a sentada ou outras em que a pessoa que penetra está em pé.





'Quanto mais forte você está, mais tempo você vai aguentar algumas posições sexuais', esclarece o professor de educação física Rodrigo Resende. Além disso, a elevação pélvica pode proporcionar maior resistência durante o sexo, que também é considerado uma atividade física. Contudo, é importante que seja feita na posição correta e com um ritmo adequado para ambos os parceiros.