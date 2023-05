Patricia Arquette brilha como viciada em 'Deserto Selvagem' da Apple TV+

677

Em 'Deserto Selvagem', a mais recente série de comédia dramática da Apple TV+, Patricia Arquette dá vida à Peggy, uma mulher que luta contra seu vício em drogas e medicamentos. A personagem é gentil e otimista, mas carrega consigo a dor de um marido criminoso (ou ex) e a perda de sua mãe, que era sua melhor amiga.





A série estreou com três episódios na semana passada, mostrando Peggy em sua bela casa com piscina, onde recebe parentes para uma festa ao lado de sua mãe, Roslyn (interpretada por Bernadette Peters), e de seu marido, Denny (Matt Dillon). Quando a polícia chega de surpresa, a família tenta esconder as drogas na casa, mas sem sucesso. Algum tempo depois, Roslyn falece, deixando Peggy em luto.





Em entrevista ao jornal "O Estado de S. Paulo", Arquette explicou que Peggy está tentando seguir em frente após a perda de sua mãe, que a compreendia e a amava incondicionalmente. A atriz também destacou que a personagem tem sua ingenuidade questionada pelos irmãos, mas defende que Peggy é uma mãezona que se preocupa com os outros, mesmo que não cuide bem de si mesma.





O marido de Peggy, Denny, interpretado por Matt Dillon, é um traficante que acaba preso no início da temporada. Apesar de ser um problema e um manipulador, Dillon afirma que Denny ama Peggy e é sua fraqueza. A série também mostra a relação de Peggy com o deserto da Califórnia, tão presente que poderia ser considerado um personagem secundário.





'Deserto Selvagem' combina momentos de humor com cenas emocionantes, como quando Peggy, sob efeito de remédios, vai a um bingo e se aproxima de uma mulher mais velha, lembrando-se dos bons momentos que teve com sua mãe. A personagem de Patricia Arquette é comparada a Tanya (Jennifer Coolidge) de 'The White Lotus', porém com menos dinheiro e luxo.