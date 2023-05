Horóscopo do dia (24/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

677

Ímpeto e sabedoria emocional

A Lua entra em Leão, nos trazendo grande segurança emocional em sermos fiéis a nós próprios, criativos e expansivos. A conjunção a Marte nos aumenta o ímpeto individual, mas pode canalizar certas raivas ligadas ao campo emocional. A oposição a Plutão traz ainda mais tais questões à tona, em especial na relação com os outros. Pallas também em Leão vem nos auxiliar, trazendo sabedoria para canalizar tais raivas como assertividade justa e criatividade.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Marte, seu regente, se encontra com a Lua e lhe traz grande ímpeto emocional de criatividade e singularidade. Deve tomar cuidado, porém, já que este aspecto é em si mais impulsivo e a oposição a Plutão no setor coletivo pode lhe levar a açãoes impetuosas no mundo lá fora. Pallas em Leão lhe traz a sabedoria de ser fiel e equilibrado na expressão de si mesmo.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Questões emocionais são mobilizadas pela conjunção de Lua e Marte no seu setor emocional. Raivas relacionadas ao passado, vida pessoal, família e afins podem emergir, lhe pedindo maior força emocional para se diferenciar. Todavia, cuidado com emoções explosivas e impulsos. A oposição a Plutão lhe traz necessidade de sair de estruturas rígidas e Pallas no emocional lhe confere a devida sabedoria e imparcialidade nos temas emocionais.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O encontro da Lua com Marte no seu setor mental lhe ativa muitíssimo a mente. Questões emocionais e possíveis raivas podem e devem ser ventiladas aqui, mas você deve saber como. Pallas também está aqui, lhe facilitando ter mais sabedoria quanto a tais questões. A oposição a Plutão lhe mostra que deve deixar ir velhas crenças limitantes e objetivos que não mais condizem com sua realidade.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A Lua, sua regente, se encontra com Marte no seu setor material e de valores. Há forte ligação com o mundo material e na defesa do que é seu. Também os próprios bens materiais podem lhe motivar emocionalmente. Saiba ter desapego quando necessário. A oposição a Plutão mostra que é preciso mudar e também partilhar. Pallas lhe traz sabedoria para ser justo no uso dos recursos e bens de forma imparcial.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Lua e Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe mobilizam muito a subjetividade, ímpeto e possivelmente algumas raivas. Busque ser fiel a si mesmo, mas saiba se moderar também. A oposição a Plutão mostra que raivas não trabalhadas nos relacionamentos podem ser o foco de suas emoções. Pallas também está no seu signo, lhe trazendo mais ponderação e imparcialidade para lidar com possíveis conflitos e emoções.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Emoções subconscientes são muito mobilizadas por Lua e Marte neste momento para você. Busque refletir e ponderar melhor sobre o que sente de verdade. A oposição a Plutão mostra que desafios do mundo material e objetivo podem ser ponto de foco de certas frustrações. Busque processos terapêuticos e meditação, aceitando primeiramente as emoções. Pallas aqui lhe traz o devido discernimento e imparcialidade para ser bem sucedido no processo.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Emoções fortes ligadas a questões do coletivo, amizades, grupos e afins podem ser mobilizados agora. Busque ter maior objetividade para entender como canalizar esta energia de forma saudável. A oposição a Plutão lhe questiona se tem usado seu poder pessoal em excesso ou falta para se lidar com os semelhantes e situações desagradáveis. Pallas lhe traz a devida frieza e imparcialidade para resolver os desafios.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Marte, seu regente, se encontra com a Lua, lhe mobilizando emoções intensas ligadas ao trabalho, carreira, figuras de autoridade e materna. Será preciso que você saiba se diferenciar de tais contextos, mas sem exageros abruptos. A oposição a Plutão (seu outro regente) mostra que certas questões emocionais e do passado precisam ser transformadas para liberar seu potencial. Pallas lhe traz sabedoria e maturidade para lidar com objetividade.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Lua e Marte lhe aumentam muito o ímpeto instintivo de expansão, liberdade e busca por novos horizontes. Tudo isso carece de ser vivido, mas saiba se moderar dentro do bom senso. A opoisção a Plutão mostra que alguns medos, ideias ou opiniões alheias não devem lhe reprimir, mas você deve se transformar. Pallas aqui mostra um tanto de capacidade de expandir com sabedoria.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Emoções profundas são mobilizadas aqui e você deve estar aberto a reciclar e transformar sua vida emocional. Tenha a coragem de encarar seus medos e dores, assim como questões ligadas à sexualidade, partilha, morte e renascimento. A oposição a Plutão mostra que será preciso maior desapego do que é estabelecido. Pallas lhe traz a sabedoria da transformação, lhe lembrando que mudanças podem trazer vida renovada adiante.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Lua e Marte lhe mobilizam emoções intensas e possíveis raivas no campo dos relacionamentos e parcerias. Será preciso que você entenda os motivos de tais raivas, onde não houve posicionamento verdadeiro de sua parte, o que é mobilizado pela oposição com Plutão no seu signo (solar ou ascendente). Busque mudar a si mesmo e seus posicionamentos perante o outro. Pallas lhe traz maior imparcialidade para se lidar com emoções intensas.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



A conjunção Marte e Lua lhe mobiliza emoções intensas ligadas ao mundo material, rotinas, trabalho e/ou saúde. Busque entender tais emoções, buscando onde deixou de se posicionar ou fazer de alguma forma. A oposição a Plutão mostra questões subconscientes que devem ser trabalhadas para reformular sua vida material. Pallas lhe traz sabedoria para enxergar tudo isso com mais imparcialidade e objetividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com