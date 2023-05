Horóscopo do dia (23/05): Confira a previsão de hoje para Câncer

677

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Você é estimulado a conviver em grupos, socializar e trocar valores com os semelhantes. Todavia, há também um forte ímpeto de defesa de seus valores pessoais e do que lhe pertence. Será preciso encontrar um equilíbrio nestes setores. Saiba ser quem você é, mas se permita a generosidade genuína, sem permitir que lhe abusem da boa vontade. Ação pessoal com amplidão de propósito.

Ação desafiadora

Marte em Leão e Júpiter em Touro fazem uma quadratura, um aspecto desafiador. Será preciso cuidado para que não haja exageros e teimosia obstinada em nossa ação. Busque refletir sobre o que é importante para você e filosofe em como deve agir da melhor forma, mas evite agressividades egóicas. Busca por libertação e autonomia em alta. A oposição de Marte a Plutão também entra na equação, pedindo que transformemos as relações, mas evitemos brigas de poder.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com