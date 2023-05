677

Horóscopo do dia (23/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação desafiadora

Marte em Leão e Júpiter em Touro fazem uma quadratura, um aspecto desafiador. Será preciso cuidado para que não haja exageros e teimosia obstinada em nossa ação. Busque refletir sobre o que é importante para você e filosofe em como deve agir da melhor forma, mas evite agressividades egóicas. Busca por libertação e autonomia em alta. A oposição de Marte a Plutão também entra na equação, pedindo que transformemos as relações, mas evitemos brigas de poder.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, lhe traz grande força, ímpeto e centramento. Está defendendo mais o que é seu, mas deve evitar exageros, dramas e conflitos desnecessários. Há um forte senso de valor próprio que lhe estimula a ser mais você mesmo e lhe pede libertação quanto a questões do coletivo, mas saiba refletir sobre quais conflitos valem seu esforço e qual a forma mais curativa de se lidar com a situação.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você está se libertando de velhos condicionamentos do passado, ancestral, família e das próprias emoções. Tudo isso é muito importante e você é encorajado a seguir seu caminho individual, todavia deve se atentar para não ter ações agressivas ou precipitadas por agora. Saiba respeitar as hierarquias, mas se libertar de visões de outros que não condizem com a sua consciência. Se permita ser livre em suas emoções de forma sábia.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há agora fortes ímpetos comunicativos e de expressão da sua individualidade. Todavia, questões emocionais, subconscientes e/ou espirituais podem estar influenciando muito. Saiba primeiro meditar e refletir antes de falar e se posicionar de forma impulsiva. Você está rompendo com crenças limitantes e buscando novos rumos e isto é algo crucial no seu processo agora, mas saiba equilibrar seu ímpeto com a reflexão para ter sucesso.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você é estimulado a conviver em grupos, socializar e trocar valores com os semelhantes. Todavia, há também um forte ímpeto de defesa de seus valores pessoais e do que lhe pertence. Será preciso encontrar um equilíbrio nestes setores. Saiba ser quem você é, mas se permita a generosidade genuína, sem permitir que lhe abusem da boa vontade. Ação pessoal com amplidão de propósito.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande senso de individualidade, força pessoal e ação. Todavia, a quadratura a Júpiter lhe pede cautela quanto aos exageros que possa fazer dessa energia marcial. Busque ponderar e refletir com maturidade os motivos de suas ações. Capacidade de lutar por sua carreira e conquistas no mundo em alta, mas deve saber seus limites consigo mesmo e junto do outro em especial.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Muitas raivas que estão no subconsciente podem ser mobilizadas agora. Será preciso que você reflita e pondere onde foi que você meso se permitiu não se posicionar ou se defender. Busque tirar tempo para meditar sobre qual a sua real força e como deve canalizá-la. Ações de bastidores em alta. Dificuldades com colegas de trabalho, prestadores de serviço, vida material e/ou saúde também podem ser importantes mestres para que você use a ação com sabedoria.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Há agora um forte ímpeto de agir em grupo, mas você deve tomar cuidado com exageros. Busque o referencial dos seus instintos e sentimentos para ter certeza do que quer. Conflitos com amizades, grupos, online e afins devem ser mediados com um olhar mais aprofundado. Saiba usar de seu poder pessoal com sabedoria para lidar bem com os conflitos humanos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, lhe traz grande força, ímpeto e senso de realizar pelas próprias mãos. Há uma forte força de progresso, mas você deve tomar cuidado com exageros. Em especial no que se refere às relações humanas, mesmo que tenha de se libertar, se o fizer de forma errada perde a razão. Busque refletir, ponderar e ser justo com as pessoas para que tenha ações melhoradas em seu crescimento pessoal e profissional.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Há um forte senso de busca por liberdade, aventura e inovação agora em sua vida. Todavia, Júpiter, seu regente, lhe relembra que deve buscar aterramento, expansão na rotina e viver a vida material e seus compromissos. Use dessa força para crescer, mas evite ações exageradas, abruptas e que possam colocar situações valiosas a perder. Expansão com ponderação e realismo. Mudança de visão quanto a situações estabelecidas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você é chamado a se conectar com sua essência, criatividade e poder pessoal de forma expansiva. Todavia, pode ter contido sua força pessoal e assertividade. Mas isso não quer dizer que deva colocar isso para fora como agressividade. Busque estar aberto às mudanças que lhe possibilitam ser você mesmo de forma autêntica, mas sem exageros e paixões desregradas. Tenha clareza de propósito e estabilidade em ser você mesmo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você tem sido chamado a mudar questões no âmbito familiar, emocional e pessoal. Tudo isso deve ser vivido, mas agora é preciso atenção, já que pode haver conflitos com as pessoas quanto a tais questões pessoais e será preciso um tanto de frieza para não cair em exageros e brigas com os outros. Busque se defender naquilo que for justo, mas saiba ser ponderado e imparcial para não cometer erros e exageros.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, lhe traz fortes ímpetos comunicativos, mas será preciso mediar seu próprio tom. Conflitos com colegas de trabalho, na rotina, trabalho e/ou saúde podem lhe incitar, mas saiba ter um olhar mais flexível para não cometer exageros nem explodir. A própria paciência para se lidar com o mundo material será uma grande mestra, lhe pedindo refinamento de suas energias emocionais.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com