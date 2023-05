Ariel negra vem aí, com o rosto e a voz da atriz e cantora Halle Bailey

677

A atriz e cantora americana Halle Bailey interpreta Ariel (foto: Disney/divulgação)



“A Pequena Sereia”, novo filme live-action inspirado no clássico de animação da Disney, estreia na próxima quinta-feira (25/5) nos cinemas brasileiros. Ariel, bela e espirituosa jovem sereia, tem sede de aventura. A caçula rebelde do Rei Tritão quer descobrir mais sobre o mundo além-mar. Ao visitar a superfície, se apaixona pelo elegante Príncipe Eric.





Desta vez, a atriz e cantora Halle Bailey dá vida e voz à sereia negra. Com apenas 23 anos, ela já foi indicada cinco vezes ao Grammy e faz parte da gravadora de Beyoncé, a Parkwood Entertainment. A jovem encantou o público com o primeiro single do filme, “Part of your world”.

A trilha sonora completa já está disponível no Spotify e YouTube Music, entre outras plataformas. As canções em português também já chegaram ao Spotify. No Brasil, Laura Castro faz dobradinha com Ariel e Andrezza Marsei com Úrsula.