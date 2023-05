677

Horóscopo do dia (18/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Matéria e sensibilidade

O sextil entre o Sol em Touro e Netuno em Peixes traz para hoje uma facilidade em entender nossos propósitos no mundo material através do contato com a espiritualidade, a sensibilidade, intuição, questões subconscientes e/ou psicológicas. Matéria e sensibilidade trabalhando em harmonia e apoio mútuo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você está com maior consciência de suas questões materiais, valores e finanças. Hoje há uma facilidade em utilizar o magnetismo e as emoções em prol de maior fluidez e possibilidades. A integração matéria e espírito se faz alta, lhe mostrando formas de conciliar as duas coisas. Entendimento de questões emocionais subconscientes que devem ser limpas para melhorar o fluxo da vida material.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior consciência de si mesmo e de seus propósitos na vida. O aspecto facilitado a Netuno mostra que há uma sensibilização sua para com o coletivo. Está apto a brilhar e usar o melhor de si mesmo com carisma perante o público. Capacidade de ser autêntico a si mesmo, mas cativando e atento às necessidades das pessoas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe pede maior equilíbrio entre suas questões emocionais e sua carreira, obrigações e uso da autoridade. Você passa por processos de dissolução de velhas estruturas há anos e hoje há maior clareza nisto. Se permita diluir (hoje de forma facilitada) as velhas construções rígidas, mas que não se adéquam ao seu ser. Busque fluidez e sensibilidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe facilita vivenciar as mudanças e novas possibilidades de forma mais consciente e fluida. Há um senso de novidades, comunidade e pensamento futurista trabalhando bem com seus ideais, fé, princípios e metas. O contato com tudo isso pode lhe fazer reavaliar o que deseja realizar e de que formas pode melhor contribuir com todos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, faz aspecto benéfico com Netuno. Você está em uma fase em que deve brilhar e aparecer para o mundo, em sua atuação profissional e no cumprimento de seus deveres. Todavia, hoje há uma intensa sensibilização que agrega carisma e um ponto de vista mais subjetivo. A transformação emocional facilita agora a conquista de melhorias no mundo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz expansão aliada às parcerias. Você está mais consciente das muitas possibilidades, expansões e metas futuras em sua vida. Isso agora é facilitado por uma maior abertura emocional ao outro, lhe agregando nas possibilidades. Também haverá uma visão mais ampla de sua parte quanto ao papel das parcerias, amor e vida social.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz grande consciência de suas questões emocionais, mas também com respaldo desta sensibilidade na vida prática. Pode ter bons insights agora que lhe mostrem diferentes rumos, formas ou percepções quanto a rotinas, trabalho e/ou saúde. A qualidade de sua vibração emocional está forte e capaz de mudar os rumos da vida material.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz sensibilidade aumentada e capacidade de se relacionar de forma mais consciente e valorosa com o outro. Você está mais disposto a doar de sua sensibilidade, generosidade e afeto, assim como valorizar tudo isso no parceiro e nas pessoas no geral. Capacidade de ser você mesmo, mas também se adaptar aos contextos de relação.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz sensibilidade emocional e consciência do mundo material. Você está mais aberto a amar e isso hoje pode se traduzir em tarefas bem realizadas, serviço útil e amoroso e intuição refinada para questões de saúde. Busque escutar a voz de sua sensibilidade para entender o que deve ser mudado em termos práticos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz grande consciência de si mesmo, de sua essência. Isso está facilitado por uma dissolução de ideias antigas e de uma sensibilização do campo mental. Pode estar vivendo situações mais criativas, intuitivas e sublimes e tudo isso lhe facilita uma expressão pessoal mais autêntica. Capacidade de se expressar também por vias não verbais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz grande consciência de questões familiares, passadas e emocionais. Você está tendo de dissolver e sacrificar velhos valores, situações antigas ou rígidas, mas que já não fazem parte de quem você deve se tornar. Sua sensibilidade é aumentada para que você busque algo que seja realmente nutritivo emocionalmente e materialmente.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Netuno, seu regente, faz aspecto harmônico com o Sol. Sua natural sensibilidade é hoje enfatizada por uma grande clareza mental e comunicativa. Está mais disposto a partilhar suas visões, percepções e espiritualidade. A clareza em sua comunicação é evidenciada, mesmo ao falar de temas que não sejam tão familiares para muitas pessoas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com