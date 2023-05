677

Horóscopo do dia (17/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Transformar para expandir

Júpiter entrou em Touro, nos trazendo grandes e preciosas possibilidades de expansão de valor próprio, crescimento material e de nos reinventar nestes quesitos. A conjunção da Lua com Júpiter traz à tona nossas expectativas e emoções em relação a tais possibilidades. Todavia, há uma quadratura a Plutão em Aquário, mostrando que para que tais expansões possam ocorrer, devemos destruir velhos padrões mentais arraigados ou aprisionamentos da mente, tanto coletiva quanto pessoal. Ímpeto alto para mudanças expansivas, mas também que nos pedem sacrifício e transformação emocional profunda.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Júpiter lhe traz agora a possibilidade de expansão de recursos e possibilidades materiais. Todavia, será preciso que você esteja disposto a romper com velhas ideias e padrões massificados. Pode haver conceitos do mundo do que é prosperidade, mas que você deve olhar honestamente para si e descobrir o que é para você, assim como delimitar mais seus próprios valores e não o que as pessoas julgam sobre você.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) vem lhe trazendo grandes potenciais de crescimento pessoal. Todavia, para que isso ocorra, deve aprender a romper com velhos padrões rígidos e estruturas que aprisionam. Pode ser uma velha forma de trabalhar, expectativas dos pais (ou da sociedade), antigas posições de poder ou compromissos sem sentido. Seja como for, encare honestamente para se libertar e crescer.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Júpiter lhe traz agora possibilidades expansivas no seu setor subconsciente, emocional e espiritual. Todavia, para permitir este processo, será preciso que você rompa com velhas crenças limitantes, dogmas, radicalismos, planos futuros ou formas de ver a vida que possam lhe embotar. A vida lhe traz uma reciclagem e motivação para dissolver velhas estruturas, mas você deve se entregar ao processo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Júpiter lhe traz possibilidades expansivas no seu setor coletivo, boas oportunidades em termos de amizades, redes sociais e causas. Todavia, para ter sucesso, deverá transmutar muitas emoções antigas. A sua vivência com os semelhantes deve ser livre, mas sem manipulações, chantagens emocionais e afins. Busque limpeza emocional verdadeira para aproveitar o melhor e mais valoroso da oportunidade de viver as comunidades.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Júpiter lhe traz possibilidades expansivas no seu setor profissional e de realizações materiais. Todavia, será preciso uma profunda reavaliação e transformação das parcerias e de como lida com as pessoas. Há um caminho de crescimento em assumir mais as responsabilidades e rédeas de sua vida e isso pode acarretar transformar a maneira como lida ou depende dos outros.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Júpiter lhe traz possibilidades expansivas no seu setor da fé, estudos e crescimento. Todavia, para que isso ocorra, deve transformar algumas questões de ordem prática. Busque não se prender em rotinas aprisionantes, detalhes sem sentido ou excessos de planejamento que não levam à ação. Deve transformar os excessos mentais e ter mais fé, confiança e senso de aventura na vida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Júpiter lhe traz possibilidades expansivas no seu setor emocional, afetivo, sexual e partilhado. Todavia, para vivenciar tudo isso melhor, precisa transformar a si mesmo e sua expressão primeiro. Pode ser a falta de expressão de si mesmo ou os excessos egóicos. Seja como for, busque regular isso para que possa se abrir para as alegrias e possibilidades afetivas do momento.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Júpiter lhe traz possibilidades expansivas nas relações, parcerias, casamento e vida social. Todavia, Plutão, seu regente, lhe demanda destruição de velhos padrões emocionais, familiares e passados que podem atrapalhar esta realização. Busque curar expectativas familiares, embotamentos da infância ou parâmetros passados. Sua fluidez com o outro será muito boa, mas deve vir sem todo o conteúdo tóxico do passado.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, lhe traz agora muitas oportunidades ligadas ao trabalho, prosperidade, rotinas e saúde. Todavia, será preciso transformar profundamente sua mente para que isto flua. Velhas ideias arraigadas e idealizações sobre o mundo material precisam ser recicladas. Sair do controle mental e/ou de medo para um estado de entrega, confiança e prosperidade. Tenha fé em suas possibilidades e acalme sua mente.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Júpiter lhe traz possibilidades expansivas no seu setor criativo, de expressão e poder pessoal. Todavia, deve estar atento a uma possível desvalorização de si mesmo, crença na escassez ou na falta de valor. Tudo isso deve ser destruído internamente, já que a luz da sua essência pede espaço para expandir, o que por sua vez aumentará não só suas possibilidades criativas, mas também as financeiras.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Júpiter lhe traz possibilidades expansivas no seu setor pessoal, emocional e familiar. Todavia, deve primeiro transformar a si mesmo, como pede Plutão no seu signo (solar ou ascendente), resgatando seu poder e capacidade a nível pessoal. Isso lhe facilitará seguir em frente com uma nova estrutura familiar, ou então resignificar a estrutura familiar atual. Acredite no poder de sua sensibilidade e que isso é uma grande força.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, lhe traz muitas possibilidades no campo mental e comunicativo. Todavia, será preciso transformar algumas questões mentais e subconscientes para que isso ocorra. Pode estar comunicando a partir de ressentimentos e mágoas não trabalhados que devem ser curados. Pode haver emoções que lhe trazem desanimo em estudar ou se abrir com as pessoas. Busque limpar suas emoções para se abrir ao melhor do setor humano.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com