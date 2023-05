TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Mercúrio retrogradou no seu signo (solar ou ascendente) e lhe pediu que escutasse mais a si mesmo e suas necessidades pessoais. Agora é momento para se expressar conforme aquilo que você realmente é. Clareza como comunica sua imagem e valor pessoal. Saber quem você é influi muito agora no seu campo financeiro e também no setor criativo. Expresse a si mesmo.

Mercúrio direto em Touro

Mercúrio ao movimento direto no signo de Touro. Após o período de revisão, teremos mais clareza para buscar soluções práticas, objetivas e materiais. Mente focada naquilo que tem valor e merece ser cultivado. Resgatamos nosso senso de valor e nosso campo mental está repleto daquilo que tem validade.

