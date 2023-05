Horóscopo do dia (08/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua em Sagitário

A Lua entra em Sagitário, trazendo grande vontade de expandir, crescer, entender os movimentos da vida. A conexão com o mundo natural é aumentada. Também nossa necessidade de buscar novos conhecimentos, expandir a mente, perceber outros pontos de vida. Se permita expandir na medida certa. Conexão afetiva com a fé.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje te traz fé renovada e expansiva. Busque novos horizontes, amplitude (se não for possível amplitude física, que seja interna, mental e emocional). A conexão com seu eu-divino está em alta e te permitindo enxergar padrões mais amplos na vida. Saia da rotina e busque os significados maiores da vida.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções estão em alta e seu otimismo para partilhar também. Desejos sexuais intensos, procure canalizar essa energia bem. Um olhar mais otimista sobre as mais difíceis situações será um alento e te trará segurança. Saiba entender os motivos e lições por trás de situações de crise e mudança.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A expansão bate à sua porta na forma de outras pessoas. Você tende a atrair o tipo expansivo e aventureiro hoje. Se permita crescer junto do outro. Essa expansão também pode vir através de seu lado “sombra”, que é muito mais otimista, impulsivo e cheio de fé do que você pensa. De qualquer forma, se permita embarcar na descoberta.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua força de trabalho está em alta hoje. Está mesmo tomado pelo espírito da faxina e limpeza. Mas isso é algo para te libertar: limpeza física reflete limpeza energética. Sua vontade de servir e ser útil está aumentada, alegre e otimista. Práticas que te conectem à sua fé também são muito bem vindas hoje.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Seu brilho hoje está ainda maior, pois você está expandindo sua área natural, a da criatividade! Canalize todo esse potencial, extravase sua energia em projetos criativos e soluções inovadoras. Aventuras e romances também em alta, seu coração hoje fala mais forte. Busque espontaneidade e alegria.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções falam mais alto hoje, portanto preste atenção ao seu mundo íntimo. Olhe para os seus sentimentos com mais alegria, liberdade e desprendimento. Se acolha, se cuide, se ame. Busque tais qualidades também na vivência familiar e no ambiente do seu lar. Reconhecer e resignificar as emoções pode te curar.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A sua mente hoje está viva, alegre e otimista. Compartilhe com as pessoas à sua volta uma palavra positiva, um gesto amigo e uma visão renovada. A física quântica nos revela que o olhar do observador muda o objeto observado e hoje você está pleno no poder de observar o melhor nas pessoas e no mundo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Ocorre uma expansão ligada ao mundo material. Sua capacidade de ganhar dinheiro está especialmente alta hoje. Também sua conexão com seu sistema de valores se fortalece. A necessidade de encontrar alegria através do sensorial e do sensual se faz presente. Aproveite os prazeres da vida material.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua Crescente no seu signo te traz ainda maior carisma e magnetismo pessoal. Você está pleno de alegria e amor. Viva a vida! Festeje, celebre, seja feliz! Se permita expressar suas mais genuínas emoções, esteja receptivo e doe de toda essa fonte de amor para seus semelhantes. E siga seu caminho conforme manda sua intuição.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Uma inquietação emocional toma conta, mesmo que você não perceba de maneira óbvia. Mas a sua conexão espiritual está em alta. Aquela sensação de bem estar que não se sabe exatamente de onde vem toma conta. A fé e a entrega ao divino serão ferramentas maravilhosas hoje, te reatando com a vida e seu verdadeiro significado. Tire tempo para meditar, orar e refletir.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você está otimista e expansivo em sua área mais confortável: grupos, amizades, clubes, redes sociais, ONGs e tudo aquilo que seja alternativo e colaborativo. Se permita diversão com os amigos, esteja receptivo à alegria de trocar com os semelhantes. Sua vontade de lutar e contribuir para um mundo melhor estão em plena combustão. Okhe para o futuro com otimismo, se permita fluir.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje te traz expansão na carreira e projeção de sua imagem profissional. Seu otimismo contagiará os outros e possivelmente conseguirá angariar bons resultados com pessoas de autoridade. Sua vontade de trabalhar pelo sucesso está mais forte do que nunca. Popularidade em alta. Mostre o seu melhor para o mundo lá fora.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com