Horóscopo do dia (02/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Compromissos e Sabedoria

Juno entra no signo de Gêmeos, trazendo mais flexibilidade e questionamento aos compromissos assumidos. Será preciso rever com racionalidade os prós e contras das situações estabelecidas. Pallas entra em Leão, trazendo nosso senso de sabedoria para o nível da essência. Sabedoria de ser fiel a si mesmo e fazer brilhar a própria luz com sabedoria. O sextil entre ambas facilita uma análise sábia de compromissos.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Você se conecta agora a uma grande sabedoria de ser quem você é e entendimento da sua própria essência. Isso lhe facilita trazer compromissos assumidos para a luz da razão, analisando os dois lados da moeda. Busque primeiro sentir a si mesmo, escutando a voz interior e sua sabedoria. Isso lha facilita uma comunicação mais engajada e autêntica.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Este período lhe traz necessidade de se comprometer mais com seus valores e finanças. Busque analisar com racionalidade o que realmente importa e o que é superficial. Há também um forte senso de sabedoria e racionalidade quanto a emoções, vida pessoal e/ou familiar, lhe permitindo enxergar e lidar com esse terreno, mas sendo fiel a si mesmo.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Juno no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz para este período forte senso de comprometimento para consigo mesmo, mas que deve abarcar sua natural capacidade de refletir e flexibilizar. Terá também muita sabedoria no terreno da comunicação, com imparcialidade e senso de justiça. Busque ser fiel a si mesmo e comunicar isso com sabedoria.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Este período lhe pede reciclagem e reavaliação de compromissos assumidos, relações e a forma como coopera. Bom momento para se ter mais comprometimento com o lado espiritual e/ou com seus processos psicológicos. Há também um forte senso de sabedoria que vem do seu valor pessoal. Cultive a sabedoria de se cuidar e se fortalecer.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Pallas no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior ponderação, racionalidade e sabedoria em ser você mesmo. Está mais conectado à expressão inteligente de si mesmo e dos próprios instintos. Há também um forte senso de compromisso para com o coletivo, amizades e grupos, mas lembre-se de usar de racionalidade e flexibilidade para melhor auxiliar.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Este período lhe traz maior compromisso e engajamento quanto à sua carreira, imagem profissional, uso da autoridade e compromissos no geral. Busque se utilizar das qualidades comunicativas, leves e flexíveis do signo de Gêmeos neste sentido. Há também um forte senso de sabedoria que vem agora do subconsciente; se permita meditação para acessar.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Haverá agora maior compromisso e engajamento de sua parte quanto a seus princípios, fé, crenças e objetivos. Busque usar da clareza geminiana para refletir bem sobre como melhor honrar tais compromissos. Também terá maior sabedoria para interagir com grupos e amizades, assim como para interagir da forma certa nas mídias e comunicações.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Você passa agora por uma reciclagem do seu senso de compromisso. Busque reciclar suas emoções, racionalizando emoções como ciúmes e afins, firmando compromisso para com a transformação emocional. Isso lhe facilita sabedoria para expressar seus potenciais no mundo, na carreira e no uso da autoridade. Expressão da inteligência e sabedoria para o mundo.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Este período lhe traz maior senso de comprometimento na relação amorosa, parcerias e vida social. Lembre-se de usar de comunicação clara, alegria, flexibilidade e razão para melhorar a qualidade das relações. Há também um forte senso de sabedoria ligada a seus princípios, fé e visões de mundo que facilita enxergar as relações com maior liberdade e significado.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Este período lhe traz maior comprometimento para com o trabalho, rotinas e cuidados com a saúde. Busque ter muita clareza e racionalidade nestes quesitos. Há também uma forte sabedoria em suas emoções profundas facilitando o processo. Busque entender e processar seus medos para que sua vida material possa fluir de forma mais leve e plena.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Este período lhe traz maior comprometimento para com a expressão de si mesmo, fidelidade à própria essência e vivência do lado criativo. Isso lhe facilita acessar sabedoria ao se lidar com o outro. Busque usar de ponderação, imparcialidade e sabedoria para lidar com o amor e suas questões e também com as parcerias. Saiba os limites justos do dar e receber.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Há agora um forte senso de comprometimento para com sua vida pessoal, familiar e emocional. Busque entender de forma flexível e racional como melhor viver sua sensibilidade e processar as emoções. Há também um senso de sabedoria que vem da vivência das rotinas, trabalho e cuidados com a saúde que facilita o processamento de tais emoções.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com

