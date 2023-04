Cover de Roberto Carlos em BH há 20 anos vai ao ES para conhecer ídolo

Wilmar Braga cravou seu espaço como artista e obteve o reconhecimento de milhares de pessoas que o seguem nas redes sociais (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Os sentimentos manifestos pelo cantor Roberto Carlos na letra da música “Como É Grande o Meu Amor Por Você, lançada em 1967, encantaram – assim como muitos brasileiros – o cantor belo-horizontino Wilmar Braga quando ele tinha apenas 9 anos. Hoje, aos 53, ele atua como cover do artista há 20 anos e desembarca nesta quarta-feira (19/4) em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, para assistir ao show do ídolo, que completa 82 anos em sua terra natal oferecendo ao público uma coletânea de seus grandes sucessos.

“No quintal de casa, eu tinha o hábito de colocar a vassoura em pé apoiada em alguma coisa para simular um microfone igual ao do Roberto”, lembra, aos risos. “Em uma tábua de madeira, eu colocava pregos em dois lados, que eram ligados por arames amarrados e esticados. A intenção era simular as cordas de um violão. Eu me apresentava junto com meu irmão. Com um balde, ele fingia ser o baterista. Aos 10 anos, ganhei o primeiro violão do meu pai”, completa.

De lá para cá, o cantor mineiro cravou seu espaço como artista, obtendo o reconhecimento de milhares de pessoas que o seguem nas redes sociais. Apenas no Instagram são mais de 120 mil seguidores que acompanham suas publicações. Agora, na noite desta quarta-feira, após o show de Roberto Carlos no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, Wilmar tentará realizar o sonho de conhecer o ídolo pessoalmente e, quem sabe, tirar uma foto com ele. “É a única coisa que falta”, pontua o artista.





O cover é do Rei, mas a voz é do Wilmar

Há duas décadas como cover, o cantor conta com o mesmo alfaiate há 15 anos, que faz todas as suas roupas seguindo o estilo adotado pelo ídolo a cada ano. No entanto, para além da estética, Wilmar não apenas vem seguindo o estilo de vestuário do Rei, mas apresentando sua própria voz nos shows que faz. Ele conta ainda que tem seis CDs com regravações das músicas de Roberto, que foram produzidos com recursos próprios, por meio dos valores recebidos pelas apresentações feitas.

“Eu faço em média 40 apresentações por ano. Canto as músicas do Roberto, mas coloco meu estilo, pois utilizo arranjos próprios. Também tenho dois DVDs que foram gravados durante shows em Belo Horizonte”, conta Wilmar, acrescentando que, mesmo custeando a produção, os CDs e DVDs foram doados aos fãs.

Em um armário na sala de sua casa, o artista coleciona fotos nas quais ele aparece ao lado de grandes nomes como Erasmo Carlos, Jerry Adriani, Jair Rodrigues, Wanderley Cardoso, entre outros.

Como parte das comemorações pelo seu aniversário, Roberto Carlos também vai presentear os fãs com outro show, também no Espírito Santo, nesta sexta-feira (21/4), na capital Vitória. A agenda completa pode ser conferida no site oficial do artista