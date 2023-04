Horóscopo do dia (12/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Expansão e revisão

A conjunção de Júpiter e Sol em Áries nos traz grande consciência de nós mesmos, assim como de nossos potenciais, fé, princípios e capacidade de expandir a partir de nossos esforços pessoais. A proximidade da Lua da fase Minguante pede que tudo isso seja revisado: nossos objetivos, crenças e possibilidades futuras.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



A conjunção de Sol e Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande confiança pessoal e uma perspectiva mais feliz e afortunada. Mesmo as dores são vistas sob um olhar mais curativo e benevolente. Busque acreditar mais em si mesmo e nas suas possibilidades. A Lua começa a minguar, lhe pedindo desapego de velhas estruturas e da rigidez.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Há agora uma forte consciência de questões emocionais profundas, subconscientes e/ou espirituais. Você está buscando libertação e este momento lhe é propício para se libertar de dores passadas. Se permita uma expansão interna e se flexibilize. A Lua começa a minguar e lhe pede um olhar um tanto mais filosófico, calmo e benevolente para consigo e suas dores.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Ocorre agora maior consciência do mundo à sua volta, grupos, amigos, causas e seu papel no coletivo. Busque enxergar aquilo que você tem de melhor para contribuir e avalie como pode melhor auxiliar a todos. Clareza e alegria nas interações sócias com um forte senso de personalidade. A Lua começa a minguar e lhe pede mais desapego emocional.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Você está mais consciente de seus potenciais profissionais, capacidade de realização no mundo e autoridade. Busque enxergar seus muitos potenciais e o que deseja alcançar em breve. Tenha fé em seu potencial, buscando aquilo que almeja. A Lua, sua regente, começa a minguar e lhe pede boa dose de introspecção e revisão de seus propósitos.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O Sol, seu regente, se encontra com o expansivo Júpiter, lhe trazendo grande amplidão, busca por novas possibilidades e visões de mundo. Excelente dia para ganhar confiança pela fé, cultivar senso de otimismo e possibilidades futuras. Mas também deve buscar uma revisão de tudo isso, já que a Lua começa a minguar e lhe pede revisão de forma crítica e objetiva.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Há agora maior consciência de suas emoções profundas, lado sombra, partilha, sexualidade e morte / renascimento. Hoje há um forte estímulo para resignificar tudo isso, aprofundar nas emoções e ter um olhar mais livre q que liberta. Energia de coragem para se libertar. A Lua começa a minguar e lhe pede mais tempo de introspecção e meditação.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Você está agora bem mais conectado e atento às relações. A conjunção Sol com Júpiter neste setor lhe facilita a consciência de como expandir junto do outro. Mas deve buscar muita clareza, ética e transparência nesse sentido. A Lua começa a minguar e lhe pede um tanto de desapego de emoções difíceis, passadas ou de carência. Busque equilíbrio no processo.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Ocorre maior consciência e percepção de seus potenciais no mundo material, melhoria do trabalho, rotinas e/ou saúde. Você está resignificando e aumentando seus potenci8ais e hoje o processo se intensifica. Busque a alegria de ser útil e auxiliar com sua força e determinação. A Lua começa a minguar, lhe pedindo que acalme as ideias e a mente, fluindo com o processo.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Júpiter, seu regente, se encontra com o Sol. Este momento lhe traz muito brilho e consciência de si mesmo e de sua expressão criativa. Está com maior coragem, senso de liderança e audácia. Busque acessar seus potenciais criativos neste dia propício. A Lua começa a minguar, lhe pedindo que tenha um tanto de aterramento e pragmatismo no processo.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Há agora uma maior consciência de suas emoções pessoais, questões do passado, lar, raízes e família. Busque viver o melhor disto, buscando potenciais que lhe permitam a liberdade e alegria desejadas neste setor. Enxergue as emoções com liberdade e maior desapego. A Lua começa a minguar no seu signo, lhe pedindo um tanto mais de interiorização e calma.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Você está agora bem mais consciente de suas ideias, campo mental e comunicação. Há um forte ímpeto para se comunicar, mas lembre-se de usar de sua consciência para aprimorar a qualidade do que emite. Busca por liberdade de ideias e discurso. A Lua começa a minguar e lhe pede mais momentos de meditação, análise emocional e introspecção.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Júpiter, seu regente, se encontra com o Sol. Este momento lhe traz muito brilho e consciência ligados ao plano material, vivência dos prazeres, expansão de talentos e uso dos recursos materiais. Busque a alegria e prazer de tudo isso, mas evite exageros. Mais fé em seu potencial de vencer na vida material. A Lua começa a minguar e lhe pede mais desapego, em especial no campo social e coletivo.

Horóscopo do dia (12/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com