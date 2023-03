Jonathan Majors, ator da Marvel, é preso acusado de agredir mulher

Ator, conhecido por interpretar o vilão Kang, foi preso sob acusação de estrangulamento, agressão e assédio, nos EUA (foto: Michael TRAN / AFP)

O ator Jonathan Majors, conhecido por interpretar o vilão Kang, o Conquistador no universo cinematográfico da Marvel, foi preso neste sábado (25/3), sob acusação de estrangulamento, agressão e assédio em Nova York, nos Estados Unidos. As informações foram divulgadas pelo site TMZ.

Segundo as informações divulgadas, a mulher, que supostamente seria namorada de Majors, contou à polícia que as agressões ocorreram após uma discussão, na noite de sexta-feira (24/3). Ainda de acordo com o site, a vítima apresentava marcas de violência evidentes no rosto e pescoço, além de ferimentos expostos atrás das orelhas.

Após a polícia atender o chamado, a mulher foi levada ao hospital em condição estável. Por outro lado, o ator foi preso no local, no entanto, já foi liberado pelas autoridades. A assessoria do artista se pronunciou em defesa de Majors e negou as acusações.

"Estamos ansiosos para limpar o nome dele e esclarecer a situação", declararam os representantes de Majors ao TMZ.