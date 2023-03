"Chuva negra" aborda transformações familiares e superação de preconceitos

Produção em 10 episódios será exibida pelo Canal Brasil e pelo Globoplay (foto: Canal Brasil/Divulgação)

A série nacional "Chuva negra" tem uma razão para estrear nesta sexta-feira (24/3), no Canal Brasil e no Globoplay. Na última terça, 21 de março, foi comemorado o Dia Mundial da Síndrome de Down. E ela é a questão central no drama em 10 episódios criado, dirigido e protagonizado por Rafael Primot.









Três personagens femininas terão participação ativa na criação de Lucas: Julie (Vanessa Giácomo), mulher de Vitor; Micha (Leona Jhovs), mulher trans acolhida pela mãe dos protagonistas; e Tia Yara (Denise Del Vecchio).





Adoção A série também investiga os vários tipos de amor. Uma das histórias tem como personagem central o policial civil Rocha (Kiko Pissolato), que se relaciona com o professor de educação física Orlando (Dudu de Oliveira). Juntos, cogitam adotar uma criança.





Leia também: Três irmãos se apaixonam pela mesma mulher em "O rio do desejo" E Micha, que tem um papel importante na vida dos irmãos, sofre preconceitos dentro da própria família. Assim, a série fala da transformação do núcleo familiar, partindo de uma formação tradicional para uma formação mais inclusiva.





Fazendo seu primeiro papel de destaque, João Simões foi descoberto por Rafael Primot por meio de uma escola de teatro para crianças e jovens com Síndrome de Down. “Quando eu vi o João, me apaixonei pelo jeito dele, pelo carisma e pela entrega dele como ator. Tive certeza de que era ele o protagonista”, comenta Primot. Simões teve um preparador de elenco que trabalhou com ele durante quatro meses.





“CHUVA NEGRA”

• Série nacional em 10 episódios. Os dois primeiros estreiam nesta sexta (24/3), às 22h30, no Canal Brasil (que lança a cada sexta dois novos episódios). A série completa também entra no ar hoje no Globoplay.