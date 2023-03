Conheça artista que pintou o primeiro restaurante 2D Da Hello Kitty

O projeto viralizou na internet no último mês e conquistou admiradores nas redes sociais (foto: Reprodução Carol Wang Instagram)

A artista plástica Carol Wang, de 27 anos, recebeu um presente para o aniversário dela, no dia 31 de março. A data será a primeira vez em que o público poderá ver presencialmente o novo trabalho dela, as pinturas que formam o restaurante 2D da Hello Kitty.





O projeto viralizou na internet no último mês e conquistou admiradores nas redes sociais. Em vídeos, ela compartilha o processo de criação das artes.





Carol disse, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, que está animada para o primeiro contato de um público presencial com a nova arte dela. “Eu não falei com eles [empresários do restaurante] que seria meu aniversário, nem nada. Mas vai ser uma abertura de leve [soft-opening apenas para convidados] para ver como vai ser e depois vão anunciar uma data de inauguração oficial”, contou.

Dia 31 de março será uma abertura apenas para convidados (foto: Reprodução Carol Wang Instagram) ‘Hello Kitty and Friends 2d by Eat Asia’, na Américo de Campos, no Bairro Liberdade, na Região Central de São Paulo, é autorizado pela marca Hello Kitty e é o primeiro no estilo 2D da boneca.

O convite para pintar o local surgiu na virada do ano, no dia 30 de dezembro. “Eu fiquei muito assustada, mas muito feliz”, disse. No primeiro dia do ano, Carol conheceu o espaço que ia pintar. “Era outra coisa, muito escuro e estava em construção”, lembrou





Os donos do empreendimento já chegaram com a ideia do 2D em preto e branco para o restaurante. “Eles me estamparam o desafio”, conta Carol, que seguiu com força.





No total, foram mais de 60 cadeiras estilizadas. “Mesas eu perdi a conta. Também teve bancadas e paredes contornadas. Tudo estava branco e eu fiz por cima”, conta. A artista pontua que é um processo demorado e intenso. “É um trabalho um tanto incomum. Fiz os materiais. Alguns materiais saíram e eu tive que reforçar a tinta”, afirma.





O processo de criação e execução foi registrado nas redes sociais de Carol, onde o conteúdo viralizou . O apoio do público foi fundamental para ela. “Eu tenho certeza que isso [apoio] me deu muito mais força para continuar. Foi um trabalho bem exaustivo, mas acho que vendo o pessoal mandando boas energias me animou mais”.

‘Ano de conquistas’

Além da inauguração do restaurante, Carol coleciona mais conquistas para 2023. Ela vai estrear a nova temporada da versão brasileira do Art Attack, programa de arte do Disney Plus.





“Estou muito animada, o Art Attack é uma referência de programa que eu assistia quando eu era criança. Fazer esse programa, principalmente com a Disney, é uma experiência incrível e inovadora”, declarou a artista plástica.





Natural de Londrina, no Paraná, Carol sempre teve a arte presente em sua vida. Com histórico de artistas na família, ela disse ter começado a pintar ainda na infância. “Eu sempre gostei muito de fazer isso [fazer arte]”, contou.

Restaurante:

‘Hello Kitty and Friends 2d by Eat Asia’

Rua Américo de Campos, 118 - Liberdade