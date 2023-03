Jogo das Estrelas: BH vai sediar o maior evento de basquete do país

(foto: Divulgação/Minas Tênis Clube)



Para os amantes do basquete, acontece entre os dias 13 e 18 de março a edição de 2023 do Jogo das Estrelas. A maior celebração da modalidade no país vai contar com uma agenda cheia de experiências, ativações e espetáculos para os fãs de NBB. Os ingressos já estão disponíveis no site da Eventim





Programação do evento





A programação do Jogo das Estrelas garante muita atividade e conhecimento. O evento se iniciou na última segunda-feira,13, com a exposição de 15 anos do NBB, que conta com fotos, camisas históricas, ilustrações e artes especiais para os fãs de basquete viajarem no tempo e recordarem os mais importantes e emocionantes momentos do Novo Basquete Brasil.





Nesta quinta-feira, acontece o Café com as Estrelas, um evento voltado para a mídia, em que os capitães, técnicos e principais personagens do JDE 2023 estarão disponíveis para conversar com jornalistas e produtores de conteúdo no Salão de Festas do Minas 1. À noite, vai acontecer a tradicional festa de boas-vindas aos participantes do JDE 2023, que este ano vai acontecer no Hotel Mercure Lourdes. O evento terá cobertura no Youtube do NBB.





O primeiro dia de competições vai ser na sexta-feira, 17, e vai contar com um encontro especial: uma ativação especial da Eurofarma, patrocinadora oficial do Jogo das Estrelas, vai colocar lado a lado o piloto de stock car Ricardo Maurício e craques do NBB no Boulevard Shopping. A ação vai servir para arrecadação de material escolar para a Instituição Viva Down.





Já durante a noite, a partir das 19h, a Arena Uni-BH vai sediar os esperados desafios individuais começando pelo Torneio de Habilidades Penalty, seguido pelo Torneio de 3 Pontos Sportsbet.io e finalizando com o tradicional Torneio de Enterradas iSportistics. Diversas atrações e ativações também vão acontecer entre as disputas, entre elas, o desafio dos influenciadores Ninja e Apoka, oferecido pela Sportsbet.io.





No último dia de evento, sábado, as atividades estão programadas para começarem a partir das 14h45. Os confrontos entre os times NBB Brasil, NBB Mundo e Novas Estrelas serão liderados pelos capitães Olivinha, Lucas Dias, Tyrone e Mãozinha. As semifinais estão definidas entre os times Olivinha x Lucas Dias e Tyrone x Mãozinha. Os vencedores irão disputar as finais após o intervalo.





Os jogos de sexta-feira e sábado vão contar com transmissão ao vivo na na Cultura, ESPN, Youtube do NBB e Sportv.





Outras ações do evento





Como já é tradicional na história do Jogo das Estrelas, os principais atletas do basquete no Brasil participam de ações em apoio a projetos sociais. Em Belo Horizonte não será diferente e astros do NBB irão visitar iniciativas relevantes na capital mineira.





E, para quem curte assistir grandes histórias sobre o basquete no Brasil e no Mundo, o Jogo das Estrelas traz uma oportunidade especial. Em parceria com a ESPN, NBA e Minas Tênis Clube, a Liga Nacional de Basquete organizou uma programação de filmes e documentários que serão exibidos no cinema do Centro Cultural Uni-BH Minas durante a semana.





Garanta seus ingressos