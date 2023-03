Projeto de quadrinhos Cozinha Gráfica tira livro do forno

O projeto criou 20 personagens; organizadores planejam lançar outro livro com dois deles, Bruxa Melinda e Gato Preto (à esquerda) (foto: Cozinha Gráfica/Divulgação)

Projeto de extensão do curso de artes visuais da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), o Cozinha Gráfica surgiu em 2017, com o objetivo de democratizar a pesquisa e a produção artística, levando bom humor e críticas sociais por meio da internet. Mas desde então já foi além do ambiente virtual e se tornou até livro.









Atualmente, o Cozinha Gráfica tem mais de 200 tiras publicadas e uma galeria de 20 personagens que abordam temas como política, arte, vida cotidiana e até mesmo a morte, no caso, batizada de Dona, que se tornou uma das figuras mais populares do projeto.





Lucas Carvalho, criador e coordenador do projeto, conta que a equipe do Cozinha Gráfica tem como meta lançar mais um livro, desta vez um especial da Bruxa Melinda e Gato Preto, dois dos personagens mais queridos das tirinhas.





“Esses dois personagens se tornaram o carro-chefe do Cozinha Gráfica. Eles têm muita aceitação do público, equilibram magia, ternura, filosofia e humor. E merecem um volume exclusivo deles”, afirma.





Além das tiras, o Cozinha Gráfica produz em Montes Claros, Região Norte de Minas Gerais, uma websérie de comédia, disponibilizada no YouTube com o nome “Conversos, café e livros”. A produção se encaminha para a sua segunda temporada.





“Nós conseguimos produzir uma websérie de comédia completa, sem aporte financeiro nenhum, só com voluntários e talentos locais”, diz Lucas Carvalho. A websérie “conta a história, entre ficção e realidade, de Pablo Rios, um empreendedor que abre uma pequena livraria no Norte de Minas e sua saga para tentar vender o primeiro livro”.





O Cozinha Gráfica produz, ainda, entrevistas com artistas, especiais sobre arte e produções ficcionais, além de artigos sobre arte. O material está acessível no site do projeto (cozinhagrafica.com.br) e em sua conta no Instagram (@cozinhagrafica).