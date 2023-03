"Bake off Brasil celebridades" estreia 3ª temporada no SBT/Alterosa

Jornalista Carla Vilhena estreia no reality culinário do SBT/Alterosa (foto: Lourival Ribeiro/SBT)

Os fornos já estão ligados e a temperatura vai subir na terceira temporada do "Bake off Brasil celebridades", que estreia neste sábado (11/3), a partir das 21h30, no SBT/Alterosa.

“Bem-vindos à tenda mais doce e maravilhosa do Brasil”, anuncia a apresentadora Nadja Haddad. Para vencer a competição, as celebridades terão de conquistar exigentes jurados: a chef confeiteira Beca Milano e o premiado chef Carlos Bertolazzi, que chega nesta temporada.

“Vamos ter uma jornada de muita emoção. Todos vocês são artistas e, para chegar ao auge da carreira, tiveram que ter muita persistência e muito jogo de cintura. É deste talento que vocês vão precisar para trazer doces que encham os olhos e sejam gostosos”, afirmou Bertolazzi.

A atração, dirigida por Marcelo Kestenbaum, vai premiar a Melhor Celebridade Confeiteira do Brasil, entregando o cobiçado Avental Preto e o troféu da temporada. O reality, coprodução do SBT com o Discovery Home & Health, também vai ao ar no canal pago às sextas, às 19h.