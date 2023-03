Desembargador de MG lança livro de poesia

(foto: Reprodução)

“Retratos de primavera e outras estações” é um livro de poesia escrito nos últimos dois anos. Tem como principais influências escritores e artistas filiados aos movimentos modernistas. Seus eixos construtivos são a natureza, a arte e a (meta)linguagem.“A poesia de Fernando Armando Ribeiro floresce na primavera de uma ramada de versos curtos e velozes. As sombras do outono, o rigor do inverno e o calor do estio por certo irão fazer das flores do poeta sementes e frutos de colheitas sempre mais fartas”, afirma o jornalista e acadêmico Angelo Oswaldo de Araújo Santos no prefácio da obra.