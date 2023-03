Gary Rossington, fundador do grupo Lynyrd Skynyrd, morre aos 71 anos

Guitarrista Gary Rossington (foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP)

O guitarrista Gary Rossington, último integrante original remanescente do grupo de rock americano Lynyrd Skynyrd, morreu no domingo aos 71 anos.Rossington foi um dos fundadores do grupo do sul dos Estados Unidos, famoso pelas canções "Sweet Home Alabama" e "Free Bird"."Gary está agora com seus irmãos Skynyrd e sua família no paraíso e tocando muito bem, como sempre faz", escreveu o grupo no Facebook.O Lynyrd Skynyrd não revelou a causa da morte. Rossington sofreu diversos problemas cardíacos nos últimos anos e em 2021 passou por uma cirurgia de emergência.Nascido na Flórida em 1951, Rossington fundou o Lynyrd Skynyrd em 1964 com o baterista Bob Burns e o baixista Larry Junstrom.O solo de guitarra de Rossington em "Free Bird", uma canção de 10 minutos, é considerado pelos fãs como um dos mais importantes da história do rock.O guitarrista sobreviveu a vários acidentes brutais na década de 1970, incluindo um grave acidente de carro em 1976 e o acidente de avião em 1977 que matou três membros da banda.O grupo se separou após a morte do vocalista Ronnie Van Zant, do guitarrista Steve Gaines e da backing vocal Cassie Gaines na tragédia, mas retornou em 1987 com novos integrantes, incluindo o irmão mais novo de Van Zant, Johnny, como vocalista.Rossington era o único membro original que prosseguia no grupo.Meta