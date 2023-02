Mostra de Almodóvar vai estrear no Cine Santa Tereza

A partir do dia 1° de março, mês que se comemora o Dia Internacional das Mulheres, será exibido no Cine Santa Tereza a mostra “Sobre Elas- O Cinema de Almodóvar”. A iniciativa é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura.

A mostra exibirá 10 filmes do cineasta espanhol Pedro Almodóvar ao longo do mês de março sobre o universo feminino.

O diretor se destaca no cinema global por criar personagens femininas transgressoras, extravagantes e revolucionárias, que entram em destaque nas suas obras.