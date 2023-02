Filme 'BlackBerry' aborda ascensão e queda da ex-gigante da tecnologia

Jay Baruchel vive Mike Lazaridis, o nerd que fundou a BlackBerry (foto: Budgie Films/reprodução)



Berlim – Todo mundo ama blackberries. Blackberry é o nome em inglês para a frutinha silvestre que conhecemos no Brasil como amora. Todo mundo ama amoras. E é capaz que todo mundo ame “BlackBerry”, o filme, exibido no festival de Berlim.

Mas esse blackberry não tem nada a ver com amoras, e sim com o primeiro smartphone que se popularizou no planeta, aparelho que mudou a forma como as pessoas trabalhavam na década de 2000.





“BlackBerry”, dirigido por Matt Johnson, conta de forma bastante divertida a história da empresa canadense que lançou esses aparelhos, uma história real de ascensão explosiva e queda brutal, adaptada do livro “Losing the signal: The untold story behind the extraordinary rise and spectacular fall of Blackberry” – ou “Perdendo o sinal, a história não contada por trás da extraordinária ascensão e espetacular queda do BlackBerry” –, da repórter Jacquie McNish.

Apesar de engraçado, o filme de Johnson não escapa a nenhum dos clichês desse mundo. Há citações nerds para todo lado, há o gênio geek, há o amigo doidão, há o local de trabalho com diversão, há o empresário implacável e tudo mais.

Talvez seja tudo verdade, mas é inescapável a sensação de estarmos assistindo a um longa de duas horas baseado na série “Silicon Valley”, que mostra exatamente esses mesmos clichês.

Falando em série, o filme também remete a “The office” pela forma como é filmado e principalmente pelas piadas cáusticas de passar vergonha alheia.

Seja como for, as duas séries são de primeira linha, e “BlackBerry” não faz feio ao beber nessas fontes.

Matt Johnson dirigiu o longa e viveu Doug, o 'doidão' da BlackBerry que fez história no mundo tecnológico (foto: John MacDougall/AFP)

Temos aqui basicamente a história de Mike Lazaridis, papel de Jay Baruchel, um nerd gaguejante que manja tudo de eletrônica e constrói os aparelhos praticamente sozinho.

Seu amigo doidão é Doug, interpretado pelo diretor Matt Johnson. O executivo que se une a eles para fazer o negócio prosperar é vivido por Glenn Howerton.

Uma das graças está em ver aquela improvável empresa crescer e ir superando os obstáculos até se tornar uma das mais valiosas do mundo.

Apple pôs fim à festa

Mas a graça mesmo acontece quando uma outra companhia lança um smartphone que, em vez de possuir inúmeras e minúsculas teclas físicas para digitar, apresenta um aparelho no qual o teclado some e aparece na tela de vidro quando necessário.

Sim, estamos falando do lançamento do iPhone pela Apple em 2007, que levou a companhia canadense a uma longa sangria, até simplesmente desistir de produzir aparelhos em 2016.

Na Berlinale, Johnson contou que não planejava atuar no filme. Essa ideia chegou a ser rechaçada pelos parceiros, que não o viam no papel de Doug.

“Jay (Baruchel) disse que só entraria na produção se eu atuasse com ele, então tive que fazer”, afirmou. Ótima chantagem, pois Johnson e Doug são um dos pontos altos de “BlackBerry”.