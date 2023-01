Prêmio Literário Máquina de Contos abre inscrições nesta quinta (26/1)

Itamar Vieira Junior, autor de "Torto arado", está entre os escritores que já publicaram na Máquina de Contos (foto: Adenor Gondim/Divulgacao)

As inscrições para a terceira edição do Prêmio Literário Máquina de Contos serão abertas nesta quinta-feira (26/1) e podem ser feitas até 27 de abril. Três autores inéditos terão seus contos publicados na plataforma Máquina de Contos e ganharão o prêmio de R$ 2 mil.

O tema dos contos é livre e serão aceitos textos inéditos de autores maiores de 18 anos, brasileiros, que não tenham livros publicados de forma comercial, em mídia eletrônica ou impressa.

Serão admitidos autores que tenham autopublicações e/ou participado de coletâneas. As inscrições gratuitas poderão ser feitas no site www.maquinadecontos.com.br/premio, que traz todo o regulamento.

Duas versões

O livro com os 13 contos selecionados terá versão impressa e outra digital, que estará disponível para download gratuito no site do prêmio. A comissão julgadora será formada por Tiago Velasco, escritor e doutor em literatura, cultura e contemporaneidade,

e por Sérgio Tavares, escritor, jornalista e crítico literário.

A premiação tem como proposta estimular a cultura brasileira por meio da revelação de novos talentos. A Máquina de Contos publicou nomes consagrados da literatura contemporânea brasileira, como Itamar Vieira Júnior, Jarid Arraes e Adriana Lisboa.

Informações: premioliterario@maquinadecontos.com.br. Durante o período de inscrições, o perfil do Instagram da

Graviola Digital (@gravioladigital_oficial) trará dicas dos jurados sobre como aprimorar os textos para aumentar a chance na avaliação e na seleção final.