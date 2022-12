Clara Arreguy lança o livro infantil "O jegue de Jeri"

A escritora Clara Arreguy é a convidada desta quinta-feira (22/12) do projeto Sempre um Papo. A mineira vai falar sobre os livros “O jegue de Jeri” (Editora Imeph) e “Rosa dos ventos” (Outubro Edições). A conversa, mediada por Jozane Faleiro, acontece às 19h, com transmissão ao vivo pelo canal do projeto no YouTube.

“O jegue de Jeri”, livro infantil ilustrado por Valdério Costa, acompanha a história dos netos do Vovô Saul e dos sobrinhos da Tia Miriam, que, em viagem a Jericoacoara, no Ceará, se deparam com a situação de abandono em que vivem os jegues da região. Com a ajuda do amigo veterinário Dr. Livrinho e a parceria das crianças da cidade, eles saem em busca de uma solução para salvar os dóceis animais.