Emily terá mesmo coragem de abandonar Paris?

Lily Collins vive a jovem americana enfeitiçada pela França (foto: Stephanie Branchu/Netflix)



A partir de 21 de dezembro, os fãs de “Emily em Paris” (Netflix) vão saber qual é a decisão da jovem americana, analista de marketing deslumbrada pela Cidade Luz, sobre ficar ou não na França. Afinal, no fim da segunda temporada, Emily (Lily Collins) recebe duas propostas: voltar para Chicago, com uma promoção; ou permanecer em Paris, só que deixando a agência que a projetou.

Na terceira leva de episódios, a nova fase profissional de Emily disputa agenda e atenção com suas confusões e triângulos amorosos. Tudo, claro, emoldurado pelas belas paisagens da cidade.

A complexa relação entre a americana, o chef bonitão Gabriel (Lucas Bravo) e a amiga francesa Camille (Camille Razat) segue ainda mais conturbada, com o casal morando a alguns degraus de Emily. Bem como o namoro dela com o britânico Alfie (Lucien Laviscount).

Não à toa, a atriz Lily Collins, produtora da série, adiantou ao programa “Entertainment tonight” que os novos capítulos terão “mais triângulos amorosos, drama, risadas, moda, locações e França”.

A quarta temporada já está confirmada. Em 2021, “Emily em Paris” recebeu duas indicações para o Globo de Ouro. No entanto, isso foi motivo de polêmica, pois reportagem do jornal Los Angeles Times revelou que a produção bancou viagem luxuosa para que votantes do prêmio conhecessem as locações em Paris.

Na época, a produção concorreu aos prêmios de melhor série e de melhor atriz de comédia ou musical. Não conquistou nenhum deles.