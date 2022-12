Livro reúne crônicas, contos e poemas de João Rafael Picardi Neto

O jornalista João Rafael na redação do jornal Diário do Comércio, nos anos 1980 (foto: Acervo pessoal)

“Entre palavras: vida, história e poesia”, livro que reúne textos do jornalista João Rafael Picardi Neto (1948-2008), será lançado nesta quarta-feira (7/12), às 19h, na Casa do Jornalista (Av. Alvares Cabral, 400, Centro).





Coordenador de pautas do Diário do Comércio, João foi responsável pela formação de vários jornalistas na Belo Horizonte dos anos 1980 e 1990. Também trabalhou na Rede Minas, TV Globo e na extinta TV Manchete.



Cronista e apreciador de poesia, ele jamais publicou um livro, desejo concretizado agora por sua ex-mulher, a jornalista Heloisa Souza, e o filho, Rodrigo Picardi, além de amigos e repórteres que aprenderam a "lida" com ele.



"Vaga luz/ Vaga homem/ Pedra alada de alúmem/ Luz vaga da minha infância", escreveu João no poema "Vaga-lume". Seus contos falam sobre o Rio São Francisco, uma paixão (era de São Roque de Minas, na Serra da Canastra, nascente do Velho Chico), sobre prosaico mamoeiro da Avenida Olegário Maciel, a cervejinha no Bar do Xexéu, e o cavalo Concreto, doente, libertado do sacrifício pelo jovem dono num dia de dezembro, perto do Natal.



“No mesmo João jornalista havia outro João, que poucos chegaram a conhecer”, afirma Marcelo Freitas, um dos "focas" do “Jorapine” no jornal Diário do Comércio, na contracapa do livro.

“Era o cronista e poeta, autor de textos belíssimos, que ele escrevia e passava para os amigos, para os colegas de redação. E ficava nisso o trabalho do João cronista e poeta. Seus leitores foram apenas as pessoas muito próximas dele”, diz Freitas, ex-repórter do Estado de Minas.



“Entre palavras” é editado pela Comunicação de Fato, comandada hoje por Marcelo Freitas. Informações: www.comunicacaodefato.com.br