Duelo de MCs Nacional comemora 10 anos, amanhã, no Viaduto Santa Tereza

O Duelo Nacional de Mcs comemora 10 anos neste sábado (3/12), debaixo do Viaduto Santa Tereza, em BH, reunindo representantes de todos os estados brasileiros. É a primeira vez que a competição ocorre com a presença do público desde 2019, quando um grande show foi realizado na Praça da Estação. Com a chegada da pandemia, o coletivo Família de Rua realizou edições on-line em 2020 e 2021.

PDR, produtor da Família de Rua, a rapper Colombiana e o rapper Douglas Din, que serão apresentadores da competição de sábado, conversaram sobre o Duelo Nacional com a jornalista Ângela Faria no “Podcast Divirta-se”.





Pela primeira vez, as classificatórias foram realizadas em eventos presenciais nos 26 estados e no Distrito Federal, afirma PDR. Ele explicou o porquê da mudança do local da festa, prevista anteriormente para amanhã e domingo, no Parque Municipal, e transferida para sábado no viaduto, o famoso “palco sagrado” do rap nacional.