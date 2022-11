Presépio colaborativo celebra legado em Guignard

Leo Piló, artista plástico e curador do presépio colaborativo, participa de bate-papo na inauguração da obra, na Casa Fiat de Cultura (foto: Leo Lara/Studio Cerri)

O Presépio Colaborativo da Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10 – Funcionários) é uma das principais atrações de Natal em BH. Nesta 8ª edição, a instalação faz homenagem ao legado de Alberto da Veiga Guignard, conhecido por retratar as paisagens de Minas Gerais.O azul e verde, predominantes na paleta do pintor, ganham destaque na obra “Flores para Guignard”, ambientada em um cenário inspirado na BH da década de 1940. As pinturas do artista, muitas delas elaboradas com arranjos florais, serviram de inspiração para a cena natalina confeccionada com materiais reciclados: caixas de sabão em pó e cereais, embalagens de papel e papelão, plástico e jornais – tudo se tornou matéria-prima.Com curadoria de Leo Piló, o presépio será inaugurado nesta quarta-feira (30/11), às 19h, com um bate-papo com o curador e apresentação do Coral Árvore da Vida, sob a batuta do regente Júlio Bastos.