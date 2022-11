Daniel Giménez Cacho protagoniza "Bardo, falsa crônica de algumas verdades" (foto: Netflix/divulgação)



"Nada é por acaso", filme nacional de Márcio Trigo, o drama "Bardo, falsa crônica de algumas verdades", dirigido por Alejandro González Iñárritu, documentário sobre o muralista Kobra e a edição comemorativa dos 40 anos de "E.T. – O extraterrestre", de Steven Spielberg, são outras atrações nas salas de cinema de BH.









O forte vínculo remonta a vidas passadas da protagonista. Também estão no elenco Rafael Cardoso, Mika Guluzian e Tiago Luz. O longa está em cartaz em salas das redes Cinemark, Cineart e Cinesercla, além do UNA Cine Belas Artes.





CULPA

“Bardo, falsa crônica de algumas verdades” é um drama existencial dirigido pelo premiado cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu (de “O regresso” e “Birdman”). Estrelado por Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani e Ximena Lamadrid, o filme acompanha os dilemas do jornalista e documentarista de sucesso Silverio Gama. Ele mora há anos nos Estados Unidos, mas se sente culpado por ter abandonado a própria pátria.





Ao voltar para o México, Silverio mergulha em profunda crise existencial, pois não se reconhece mais nos locais onde viveu parte de sua vida. O longa está em cartaz no UNA Cine Belas Artes, no Cineart Ponteio e na sala do Centro Cultural Unimed-BH Minas.





Lançado em 1982, “E.T. – O extraterrestre”, dirigido por Steven Spielberg, mantém o encanto de 40 anos atrás. Na última edição do Festival de Cannes, na França, pessoas de todas as idades fizeram fila quilométrica para entrar na sessão de reestreia do blockbuster.





Estrelado por Drew Barrymore, então com 7 anos, entre outros atores mirins, “E.T.” é uma espécie de conto de fadas, no qual crianças acolhem extraterrestre abandonado acidentalmente na Terra. O longa está em cartaz em salas das redes Cinemark e Cineart.





MURALISTA

A trajetória do paulistano Eduardo Kobra, de 47 anos, que tem cerca de três mil murais espalhados por 35 países, é tema do documentário “Kobra auto retrato”, de Lina Chamie, em cartaz no UNA Cine Belas Artes.





Com a saúde fragilizada devido à intoxicação com metais pesados presentes nas tintas, ele está entre os artistas brasileiros mais conhecidos no exterior. Foi pichador e grafiteiro, continua levando sua arte às ruas. Kobra anuncia a criação do Instituto Kobra para atender e mudar a vida da garotada de comunidades