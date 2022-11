Gustavo Mendes volta a BH com o espetáculo em que imita Dilma Rousseff

Gustavo Mendes usa até tailleur, repetindo o visual da ex-presidente da República (foto: Divulgação)

O comediante Gustavo Mendes traz de volta aos palcos o espetáculo solo "Mais que Dilmais". Em BH, a apresentação acontece no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes), neste sábado (19/11), às 21h.





Apesar do foco direcionado para a personagem de Dilma, não é só a imitação da ex-presidente que marca a performance do comediante nos palcos. O artista faz participações em programas humorísticos na TV e na internet, como “Zorra total”, “Casseta e planeta”, “Show do Tom”, “Treme treme” e “Xilindró”. Informações: (31)3516-1360.