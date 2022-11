Horóscopo do dia (17/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mercúrio em Sagitário

Mercúrio entra em Sagitário. A mente aqui funciona em padrões mais elevados de pensamento, buscando uma visão ampla e mais significativa da vida. O bom humor e as piadas também são características deste posicionamento. Cuidado, porém, com a impulsividade e impaciência na fala e comunicação. Honestidade e visão de futuro. Mente filosófica, intuitiva e simbólica fortalecida.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente buscará alçar voos mais altos. O interesse por filosofia, estudos superiores, diferentes culturas e línguas e temas religiosos estará em alta. Cuidado somente para não se esquecer da realidade objetiva. Comunique com confiança, bom humor e fidelidade ao seu eixo ético. Foco mental no futuro e nas múltiplas possibilidades.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente se volta para as profundezas emocionais, mas justamente buscando resignificar tais emoções e trazer libertação. Este será um excelente período para uma boa terapia. A mente se volta fortemente também para assuntos como sexo, tabus e tudo aquilo que é oculto, mas no tom aventureiro e libertador sagitariano. Reciclagem mental.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, entra no signo oposto ao seu. Este será um período importante para se colocar na posição de escuta. Você tem o dom da fala, mas precisa praticar também o de ouvir. Comunicação aberta e honesta com o outro é fundamental aqui. As questões de parceria e casamento lhe passarão mais pela mente e lhe pedem um olhar mais livre.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente se volta para os afazeres práticos, rotinas, trabalho e saúde. Busque vivenciar tudo isso, mas à sua maneira, com seu toque pessoal. Estudos que envolvam a prática e aperfeiçoamento são beneficiados agora. Expanda sua atuação no mundo com alegria e otimismo. Vivência de rotinas e da materialidade, mas com significado e propósito.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua capacidade de verbalizar quem você é e expressar sua criatividade estará em alta com este posicionamento. Busque pensar por si mesmo, refletir sobre quem você é e como tem se expressado. Hobbies que envolvam o intelecto serão proveitosos. Comunicação com liderança. Flexibilidade na expressão criativa, nos romances e no lado da diversão.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, entra no intenso signo de Sagitário. Sua mente se volta agora para dentro no reino emocional. Busque enxergar suas emoções sob um olhar mais amplo e generoso. Busque a expansão primeiro pelo lado de dentro, resgatando seus sonhos e desejos pessoais. Comunicação familiar, pessoal e subjetiva em alta. Treine escutar suas emoções.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas habilidades comunicativas estarão em alta neste período. Se expressará com alegria, otimismo e expansão. Sua mente estará muito ativa e sua curiosidade alta. Bom período para buscar informações e estudar. Coloque mais otimismo na sua fala, mostre o lado bom da vida para os que estão à sua volta. Bom para pequenas viagens e mudanças.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente se volta neste período para as questões práticas e financeiras, mas isto será feito de maneira expansiva. Estará pensando no que fazer para ampliar seus ganhos. O uso do intelecto aplicado ao pratico está propício. Busque enxergar suas possibilidades materiais com mais otimismo e fé. Múltiplas possibilidades de ganhos com adaptabilidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Mercúrio entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo maior integração consigo mesmo. Busque se enxergar e se entender melhor. Estará mais intelectual e comunicativo neste período também. Tenha flexibilidade para se permitir diferentes escolhas e experiências. Sua fala será bem pessoal e lhe pede que expresse mais afirmando a si mesmo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente se volta para a análise emocional do subconsciente. Este é um excelente período para análises terapêuticas, pois sua mente conecta e decodifica suas motivações subjetivas com facilidade. Sua conexão com o lado espiritual da vida está ampliado, otimista e generoso. Visão ampla e benevolente. Reconexão significativa com facetas ocultas de si mesmo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente se volta para as causas coletivas, grupos e amizades. Estará com maior motivação para a troca e comunicação, em especial no que diz respeito a motivações sociais, políticas, teóricas e religiosas. Busque trazer otimismo e inspirar as pessoas através de sua poderosa habilidade comunicativa. Comunicação online e em massa facilitada.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente se volta agora para a carreira e as diversas possibilidades de expansão em tal área. Comunicação profissional expansiva e otimista. Este pode ser um excelente período para buscar alternativas e objetivos diversos na carreira. Mostre ao mundo sua capacidade. Divulgue mais sua imagem profissional e tenha adaptabilidade.

