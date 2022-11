Horóscopo do dia (16/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Vênus em Sagitário

Vênus entra em Sagitário. Nosso senso de valor e troca ganha um tom mais otimista, expansivo e audacioso. Nas finanças tendemos a ser mais corajosos e otimistas. Cuidado, porém, com os excessos. No amor buscamos mais liberdade, alegria e intensidade sexual.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A posição de Vênus lhe pede trocas com maior liberdade e significação. Estará se pautando mais no valor de sua fé, crenças e princípios. Busque amor por tudo que lhe traz significação e te liberta. Todo esse amor será combustível para que viva sua vida presente e comunicativa com mais prazer e relevância.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, entra no expansivo signo de Sagitário. Estará bem mais audacioso e aventureiro. Muito em especial nas trocas afetivas e sexuais, busque a alegria de doar e receber e se nutra das boas vibrações das parcerias. Este momento pede um aprofundamento emocional, mas com foco na libertação das relações e valores conjuntos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Vênus entra no signo oposto ao seu, Sagitário. Isto mostra que este período lhe motivará a se relacionar mais com os outros. Mesmo que esteja agora com um grande foco em si mesmo, se permita escutar mais e estar disponível aos outros. O amor traz vibrações otimistas e expansivas. Busque a alegria da partilha e do contato humano.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O posicionamento de Vênus agora lhe traz grande prazer e necessidade de expandir no campo material. Busque expressar seu valor no trabalho, suas ideias inovadoras e entusiasmo. Você tem sido motivado a buscar o lado mais sutil da vida, mas agora deve equilibrar isso com boa disposição e prazer no campo material. Parcerias de trabalho podem ser uma boa motivação.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Vênus entra no seu natural setor de criatividade, centramento, romances e expressividade. Busque agora expressar toda a beleza de sua criatividade com expansão e otimismo. Os romances tendem a ser intensos e expressivos. Coloque seu valor próprio no centro do palco de sua vida e contribua com sua luz para com os demais.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O posicionamento de Vênus agora lhe pede um mergulho interior. Há um grande foco agora na sua vida exterior e carreira, todavia deverá buscar o aconchego do seu lar (externo e interno). Busque se relacionar na vida pessoal e no meio familiar com mais fé e otimismo, doando um pouco mais de si mesmo. Deixe sua casa mais aconchegante e se permita mais tempo de descanso, se permitindo sentir suas emoções verdadeiramente.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, entra em Sagitário, lhe trazendo um tom mais aventureiro, otimista e extravagante. Estará buscando flexibilidade, viagens, mudanças e diversidade comunicativa. Distribua seu amor através de suas palavras, motivando aqueles à sua volta. Expresse mais também seu senso de valor próprio nas interações.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A posição de Vênus lhe traz um tom expansivo para com a vida material. Muito em especial nas finanças estará otimista, mas cuidado com gastos impulsivos. Terá grande potencial para fazer dinheiro e atrair recursos. Busque nutrir com generosidade seus talentos e potenciais. Bom momento para se regenerar com práticas sensoriais e viver os prazeres materiais.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Vênus entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo uma vibração muito mais amorosa, disposta a partilhar e interagir. Sua energia sexual será mais intensa e dinâmica. Busque se amar mais e se valorizar nos seus melhores aspectos. O amor lhe chama, mas é preciso se valorizar primeiro para que tenha o que partilhar com os outros.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A posição de Vênus lhe traz harmonia e amor na conexão espiritual. Este momento lhe pede que flua mais e vibre mais no amor universal. Busque sentir o lado mais amoroso da vida e do divino. Relações e finanças passam por um momento de reavaliação que pode ser muito benéfico. Se permita reciclar seu senso de valor próprio e compartilhado com fé.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Vênus se posiciona em seu setor natural dos grupos. Estará valorizando mais os amigos, vivências grupais e causas. Dê o seu melhor para fazer deste um mundo melhor. Há um grande foco no momento em si mesmo, mas também deve se permitir a troca saudável com o coletivo. Você tem o dom de trazer otimismo para o coletivo e este será um talento importante a ser usado.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O posicionamento de Vênus lhe traz maior amor pelo trabalho e carreira. Mostre seu talento, divulgue o que tem de melhor. Será apreciado na medida de sua generosidade. Sua imagem profissional será percebida na medida em que demonstre sua fé, seu entusiasmo e direcione suas energias aqui. Parcerias de trabalho podem acontecer.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com