Gal Costa tem enterro para amigos e família após velório na Alesp

Gal morreu nesta quarta-feira (9/11) aos 77 anos. Último show da artista foi no Coala Festival, em São Paulo (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O corpo de Gal Costa foi velado nesta sexta-feira (11/11) na Assembleia Legislativa de São Paulo. O enterro foi restrito apenas a familiares e amigos próximos.

O caixão da artista foi coberto com bandeiras da Bahia e de São Paulo e saiu em cortejo em um carro funerário. O caminhão do Corpo de Bombeiros, que acompanhava o cortejo, foi decorado com coroas de flores que chegaram ao longo de todo o dia.

Wilma Petrillo, ex-empresária e viúva de Gal, ficou o tempo todo próxima ao corpo da artista. O único filho da cantora, Gabriel Costa, 17 anos, também esteve na cerimônia. Mais cedo, o velório foi aberto para os fãs. Ao longo do dia, diversas pessoas passaram pelo local, incluindo vários famosos.

Nomes como Serginho Groisman, Sophie Charlotte, Julio Andrade, Marquito, Eduardo Suplicy, a diretora Dandara Ferreira, Zélia Duncan, Bela Gil e Janja também passaram por lá para prestar uma última homenagem.