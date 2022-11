Duas exposições serão abertas nesta quarta-feira (9/11), às 19h, no Centro Cultural UFMG, em Belo Horizonte. “O movimento do olhar e terra boa” reúne trabalhos de Fernando Correia, enquanto “Seres” traz pinturas de Tâmara Sardinha.

O paulista Correia explora técnicas ópticas para propor reflexões sobre a arte concreta e o neoconcretismo no Brasil. Na série “Movimento do olhar”, ele explora a experiência visual do público, e em “Terra boa” apresenta estudos de policromia.