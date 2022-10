Horóscopo do dia (14/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Relações com um tom realista

O trígono de Vênus em Libra com Saturno em Aquário nos traz facilidade para encarar as relações e parcerias com um tom mais comprometido, sério e realista. Também no setor financeiro tendemos a uma natural praticidade e frugalidade. Reafirmação dos compromissos sociais e pela equidade e humanidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O seu senso de compromisso com as pessoas e com a sociedade se faz muito natural hoje. Também levará mais de suas visões de futuro aos outros. Busque expressar seu senso de lealdade e comprometimento nas parcerias. Integração entre vivências amorosas e vivências no coletivo. Ponderação e equilíbrio auxiliando nas demandas sociais e de grupo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe as influências de Saturno. Seu amor pelo trabalho lhe facilita muito o progresso na carreira e de sua imagem profissional. Também exercerá sua autoridade aliada ao amor, empatia e parceria. Use de sua autoridade para agregar mais valor ao seu trabalho ou mesmo reconhecer melhor este senso de valor daquilo que faz.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Vênus e Saturno lhe auxiliam nos demais signos do elemento ar, tal qual o seu. Sua capacidade de se expressar com prazer, alegria e valorização de si mesmo ganha força a partir da firmeza de princípios e fortalecimento da visão de mundo. Há energia de glamour e amor, mas também dentro de um tom realista e objetivo. Uso de autoridade e amor para com os filhos.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A posição de Vênus lhe inspira a harmonia e paz no lar e na vida pessoal. Buscará dar o melhor de si e ser uma pessoa companheira. Tudo isso é facilitado por um senso de compromisso com as emoções profundas e compartilhadas. Também a lapidação das próprias arestas emocionais facilita as interações no meio familiar e pessoal. Maturação nas relações pessoais.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Seu senso de compromisso nas parcerias e no amor está muito ativo neste período; a necessidade de se comunicar o amor e reafirmar o compromisso e lealdade se faz presente. Há uma maturação das relações que lhe permite se expressar com mais afeto e de maneira mais amorosa. Reafirmação da comunicação aberta, madura e afetiva nas parcerias.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este é um período propenso para potencializar seus ganhos materiais e finanças a partir de um senso de maturação, organização e apropriação de seu trabalho. Tudo aquilo pelo que vem trabalhando tende a gerar frutos. Mas lembre-se de seu atual compromisso de concretizar, mas também inovando. Reconhecimento do valor próprio facilitando a concretização material.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, recebe as influências de Saturno. Este momento lhe traz maior segurança em ser você mesmo, mas também lhe pede maturação e compromisso com a própria visão. A relação que pede maior reafirmação de compromisso é aquela sua com você mesmo. Aprimoramento de sua natural expressão de beleza, harmonia, glamour e temperança.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Ocorre hoje um fortalecimento emocional através da temperança e maturação psíquica, espiritual e sentimental. Sua relação com suas questões subconscientes pede ponderação e senso de equilíbrio. Uma pacificação através do contato com o sutil lhe facilita trazer mais paz e estabilidade ao ambiente pessoal, doméstico e familiar.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A influência venusiana lhe traz mais interatividade, socialização, alegria, prazer e harmonia para as relações de amizade, sociais e nos grupos. Todavia, também há a influência de Saturno, que lhe traz a capacidade de verbalizar o que for preciso, mas sem perder a empatia e sociabilidade. Amadurecimento de amizades e grupos pela comunicação ponderada e realista.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O trabalho tem sido algo no seu foco de prazer e amor e isto lhe facilita hoje concretizar mais suas visões e também ter retorno financeiro e de valor. Sua boa imagem profissional e dedicação estão mais visíveis, mas com o tom de maturação e realismo tão característicos seus. Reafirmação da capacidade cooperativa e espírito de equipe a nível profissional.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você tem sido estimulado por belos ideais, visões de futuro, filosofias de vida e uma visão harmônica do divino pelo posicionamento de Vênus. Tudo isso lhe traz um amadurecimento pessoal, uma capacidade de assumir compromisso por si mesmo através destes altos ideais. Busque assumir a pessoa que você é de verdade e compartilhe suas visões e princípios com maturidade e propriedade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu senso de valor compartilhado e vivência afetivo-sexual está muito mobilizado pela posição de Vênus. As vibrações de Saturno entram aqui, trazendo amadurecimento neste sentido. O compromisso com a cura de questões subconscientes lhe facilita a entrega afetiva. Também um senso de compromisso espiritual traz amadurecimento para as relações profundas.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com