Documentário sobre Chico Xavier estreia nos cinemas nesta quinta (13/10)

Chico Xavier nasceu em 1910, em Pedro Leopoldo, mas se mudou para Uberaba, em 1959, onde psicografou a maior parte dos seus 459 livros (foto: Memorial Chico Xavier/Divulgação) Renato Manfrim - Especial para o EM

Estreia nesta quinta-feira (13/10) em salas de cinema de todo o país o longa-metragem documental 'Chico para Sempre', de direção e roteiro de Wagner de Assis e produção da Cinética Filmes.



Chico Xavier morreu no dia 30 de junho de 2002, em Uberaba , no Triângulo Mineiro. Ele nasceu em 1910, em Pedro Leopoldo, Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas se mudou para a maior cidade da região sul do Triângulo, em 1959, onde psicografou a maior parte dos seus 459 livros, que já venderam mais de 50 milhões de exemplares, sendo que os direitos autorais das obras foram cedidos para instituições de caridade.

“Imensurável”

O diretor Wagner de Assis, que já dirigiu o filme 'Nosso Lar' (2010), visto por aproximadamente 40 milhões de pessoas em dezenas de países, destacou, por meio das redes sociais, que o aspecto mais difícil para produzir o documentário foi mensurar Chico Xavier. “Ele é imensurável. É impossível se colocar tudo que se tem, com profundidade e jornalisticamente falando, do Chico em um longa-metragem de duas horas”, destacou.

Ainda conforme Assis, a ideia do documentário surgiu em 2015, após conversas com as pessoas após a exibição do filme “Nosso Lar”, principalmente, fora do Brasil.

Desta forma, foram realizadas mais de 80 entrevistas nos municípios mineiros de Uberaba, Pedro Leopoldo e Belo Horizonte, além de Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), e também em cidades dos Estados Unidos (Nova York e Flórida).



Série documental para 2023

Assis explicou que, inicialmente, o documentário tinha três horas e, como essa duração é longa para as telas de cinema, resolveu que em 2023 será lançada uma série documental. “Vamos liberar para os streamings a série com seis ou sete episódios, de uma hora cada um deles”, adiantou Assis que complementa:

“Então eu acho que vou conseguir falar, por exemplo, sobre todas as valências mediúnicas do Chico como: testemunhos, causos, provas, materialização, desdobramentos, entre outras. Tudo isso tem relatos de fonte primárias e informações comprovadas”, destacou.