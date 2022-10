Velho do Rio faz Tadeu a voltar para fazenda e diz que ele é filho do amor

Velho do Rio encontra Tadeu, que pretende ir embora ao saber que é filho adotivo de José Leoncio (foto: Globo)

Durou pouco a alegria de Tadeu com a sela de prata que conquistou na disputa com os irmãos, no último capítulo de 'Pantanal', nesta sexta (7/10). O peão ouve Filó e Zé Leôncio dizerem que ele não é filho legítimo do fazendeiro. O rapaz se desespera ao descobrir que foi adotado, enquanto Filó revela ao fazendeiro que o Velho do Rio contou a Juma sobre a paternidade de Tadeu.Revoltado, Tadeu vai embora e toca o berrante, lamento triste que ecoa pelo Pantanal. Filó suplica a José Lucas que vá em busca do rapaz.

Velho do Rio encontra Tadeu, diz a ele que se não é filho de sangue de José Leônico, é filho do amor. O peão fica matutando, enquanto o avô se afasta. Tadeu volta e se reencontra com o pai, diz a ele que o berrante ouvido por todos foi tocado por Joventino. Filó observa tudo e, emocionados, os três se abraçam.

* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria